El Gobierno Nacional elimina las retenciones a los granos para impulsar la liquidación de divisas
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este lunes que el Gobierno dispuso la eliminación de las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre, con el objetivo de incentivar la liquidación de divisas y aumentar la oferta de dólares en el mercado.
En una medida de carácter excepcional, el Gobierno Nacional anunció la eliminación de las retenciones a la exportación de todos los granos hasta el 31 de octubre. El objetivo principal es incentivar la liquidación de divisas por parte del sector agroexportador y aumentar así la oferta de dólares en el mercado cambiario.
La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir.
Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero…
La medida, con una vigencia de poco más de un mes, alcanza a todos los cultivos.
Con esta resolución, el Gobierno procura fortalecer las reservas del Banco Central y enviar una señal de confianza al sector para que acelere sus operaciones de venta al exterior. La expectativa es que la medida impulse un mayor ingreso de divisas y refuerce la posición económica del país en un momento clave.
