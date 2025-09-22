Hasta el 31 de octubre

El Gobierno Nacional elimina las retenciones a los granos para impulsar la liquidación de divisas

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este lunes que el Gobierno dispuso la eliminación de las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre, con el objetivo de incentivar la liquidación de divisas y aumentar la oferta de dólares en el mercado.