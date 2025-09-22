#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Hasta el 31 de octubre

El Gobierno Nacional elimina las retenciones a los granos para impulsar la liquidación de divisas

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este lunes que el Gobierno dispuso la eliminación de las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre, con el objetivo de incentivar la liquidación de divisas y aumentar la oferta de dólares en el mercado.

Adorni destacó que la decisión busca contrarrestar "la incertidumbre" que, según el Ejecutivo, se genera para "boicotear el programa de gobierno".
 11:24
 / 
Por: 

En una medida de carácter excepcional, el Gobierno Nacional anunció la eliminación de las retenciones a la exportación de todos los granos hasta el 31 de octubre. El objetivo principal es incentivar la liquidación de divisas por parte del sector agroexportador y aumentar así la oferta de dólares en el mercado cambiario.

FILE PHOTO: Soybeans are harvested from a field in Pergamino, on the outskirts of Buenos Aires, Argentina, May 15, 2024. REUTERS/Matias Baglietto/File Photo soja cosechaAdorni destacó que la decisión busca contrarrestar "la incertidumbre" que, según el Ejecutivo, se genera para "boicotear el programa de gobierno".

Anuncio

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien destacó que la decisión busca contrarrestar "la incertidumbre" que, según el Ejecutivo, se genera para "boicotear el programa de gobierno".

Adorni enfatizó que no se permitirá que "se castigue a los argentinos", por lo que esta política de retenciones cero busca generar un flujo de dólares que dé previsibilidad a la economía.

Mirá también"Para gobernar Argentina hay que gobernar el mercado cambiario"

Hasta fines de octubre

La medida, con una vigencia de poco más de un mes, alcanza a todos los cultivos.

SOJA Soybeans are harvested from a field in Pergamino, on the outskirts of Buenos Aires, Argentina, May 15, 2024. REUTERS/Matias BagliettoAdorni destacó que la decisión busca contrarrestar "la incertidumbre" que, según el Ejecutivo, se genera para "boicotear el programa de gobierno".

Con esta resolución, el Gobierno procura fortalecer las reservas del Banco Central y enviar una señal de confianza al sector para que acelere sus operaciones de venta al exterior. La expectativa es que la medida impulse un mayor ingreso de divisas y refuerce la posición económica del país en un momento clave.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Manuel Adorni
Javier Milei
Soja
Agricultura
campolitoral - actualidad
campolitoral-edicion-impresa

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro