Informe de la BCR

Perspectivas preliminares para la nueva campaña agrícola 2025/26

Un invierno lluvioso por sobre la media histórica favorece, en general, las siembras de gruesa. En base a superficies estimadas y rindes tendenciales, la producción podría alcanzar 146,4 Mt, impulsando exportaciones agro por US$ 34.800 M en la 2025/26.