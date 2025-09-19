Panorama Agrícola Semanal

La buena disponibilidad hídrica impulsa la siembra de planteos tempranos de maíz

Los productores aceleran la siembra de maíz para aprovechar el buen piso antes de nuevas lluvias. El avance nacional llega al 6,2% de las 7,8 MHa proyectadas. En Córdoba y la zona núcleo, la siembra temprana es impulsada por la humedad. La siembra de girasol avanza, concentrándose en el centro y este del país. El trigo mejora con las lluvias en el NEA y mantiene altas expectativas de rinde en el centro y sur, pese a la necesidad de fungicidas.