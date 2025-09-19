Informe de MAIZAR

Maíz: con un retroceso sustancial de la chicharrita, el único escollo para siembra es el exceso de agua

Respecto del Litoral, la ausencia del vector ya alcanza al 86% de las localidades, y otro 11% presentó la menor presencia (de 1 a 4 adultos por trampa).En la región Centro-Norte, también siguió el retroceso de la chicharrita, que estuvo ausente en el 78% de las localidades, y con presencia mínima en un 19% de las muestras.