"Para gobernar Argentina hay que gobernar el mercado cambiario"

Ariel Wilkis y Mariana Luzzi presentaron el libro "El dólar. Historia de una moneda argentina" donde describen el proceso de popularización de la divisa estadounidense desde 1931, cuando se estableció el primer control de cambios en Argentina. El encuentro fue organizado por la Unión Industrial de Santa Fe, ADER y DEMOS.
Ariel Wilkis y Marina Luzzi describen en "El dólar. Historia de una moneda argentina" el proceso histórico, económico, social y cultural que convirtieron a una moneda extranjera de elites en actor principal de la vida cotidiana nacional. Créditos: Manuel Fabatía
El dólar forma parte de la cultura argentina. Además de cumplir su rol en la economía, fue ampliando sus usos hasta convertirse en un artefacto que sirve para muchas cosas, pero sobre todo para interpretar la realidad. Marina Luzzi y Ariel Wilkis describen en "El dólar. Historia de una moneda argentina" el proceso histórico, económico, social y cultural que convirtieron a una moneda extranjera de elites en actor principal de la vida cotidiana nacional.
- ¿Cuándo y por qué empezó ese proceso y cuáles fueron los hitos más importantes en este recorrido?
-El libro es una historia del dólar y, más específicamente, de cómo la moneda norteamericana se convirtió en una moneda familiar, ordinaria e incorporada en nuestra vida cotidiana desde la década del 30 hasta febrero de 2025. En1931 se implementan los primeros controles de cambios y el mercado cambiario se convierte en un tema público. El dólar todavía no era la moneda dominante ni en Argentina ni el mundo en relación con la libra o el franco y solo le prestaban atención al mercado cambiario las élites políticas, económicas, financieras y los sectores vinculados al mercado exportador. Es en ese contexto que ponemos la frase de Perón "¿Quién ha visto un dólar?" dicha en el sindicato de ladrilleros en agosto de 1948. Desde fines de la década del '50 y sobre todo a partir de la del '60, esa moneda que los trabajadores del ladrillo desconocían y no era parte de su vida cotidiana, se va convirtiendo en una cada vez más cotidiana para gran parte de la sociedad argentina.
-A fines de 1958 se produce uno de los hechos importantes de este proceso de popularización del dólar a partir de la liberalización del mercado de cambios que implementa Frondizi.
-Se produce una gran devaluación, la primera de tres dígitos, y se inaugura un ciclo de devaluaciones menores pero constantes durante la década del '60. Nosotros leemos esa década como la primera etapa de la popularización del dólar en Argentina, cuando llega a las tapas de los diarios y la prensa empieza a narrar cada día lo que pasa en el mercado cambiario dirigido ya no a un público experto de economistas o sectores vinculados al mundo exportador, sino al gran público. Se van encontrando jalones en la cultura de masas que muestran y que indican cómo el dólar está siendo popularizado. Por ejemplo, los programas de Tato Bores, muchos de los cuales están vinculados al dólar. Tato habla en sus monólogos de una manera que presupone que su público sabe de lo que está hablando. También el dólar está en las publicidades, en el humor gráfico y televisivo, y en las políticas de los bancos.
"La década del '60 es la primera etapa de la popularización del dólar en Argentina, cuando llega a las tapas de los diarios y la prensa empieza a narrar cada día lo que pasa en el mercado cambiario". Créditos: Manuel Fabatía
-En ese tiempo empiezan a vincularse algunos precios al dólar como el de los terrenos de Mar del Plata, que es el ejemplo que ponen en el libro.
-Si, la publicidad presupone que el público consumidor ya tiene conocimiento sobre la importancia del mercado cambiario y que sigue los vaivenes del dólar, las estrategias de comercialización de propiedades, pero también de otro tipo de productos como cámaras fotográficas. Pero los medios de la época utilizan el dólar también para comunicar otras cosas. Por ejemplo, hay una serie de notas del diario Clarín de fin de la década del '50 que para mostrar lo caro que está el kilo de lomo, lo compara con el precio del dólar, y lo importante ahí es que le habla al ama de casa preocupada por el precio del lomo.
Turismo y fuga
-En la década del '60 aparecen dos nuevos actores en esta historia de la popularización del dólar que también atravesarán la historia argentina hasta hoy: el turista y la fuga de capitales.
-Exactamente, dentro de los mercados que se dolarizan está el mercado del turismo, con agencias importantes que ofertan paquetes y pasajes de avión y barco nominados en dólares. Respecto del segundo punto, parte del libro trata de encontrar los momentos claves vinculados a cómo el dólar aparece como un problema y una preocupación pública. Y ya en la década del 60 se empieza a plantear como un problema de la economía argentina la fuga de dólares, algo que va a recorrer las décadas siguientes.
-La década del '70 es como una década bisagra en la historia contemporánea argentina por el regreso de Perón, el Rodrigazo, Martínez de Hoz ¿Cómo se comportó en ese contexto?
- Al comienzo de la década se sanciona una ley penal para combatir el mercado cambiario ilegal porque se dan cuenta que es un problema, pero las crónicas de la época muestran como el control con esa nueva ley fracasa porque el mercado cambiario ilegal tenía la capacidad de adaptarse y de escaparse a las regulaciones y el control de la policía y la justicia Durante el gobierno peronista (1973/76) el mercado cambiario ilegal era un tema central y el desdoblamiento de los mercados cambiarios vinculado a eso también. Por otro lado, la dinámica inflacionaria no se termina de controlar y hace fracasar el pacto social de Gelbard y la CGT. Partimos de la idea de que el Rodrigazo había sido un parteaguas, pero la segunda mitad de la década del '70 también lo fue. Lo que pasa en esos años es que precipita un proceso que no se había iniciado antes. El dólar ya estaba instalado como una moneda que a la sociedad le preocupaba. Con el Rodrigazo, primero, y luego con la liberalización financiera y del mercado cambiario y el contexto de endeudamiento de fines de la década del '70, esas dinámicas se profundizan, alimentadas por un ciclo de alta inflación que no logra controlarse hasta la convertibilidad.
Plata dulce y convertibilidad
- ¿Cuál fue el papel del dólar en la década del '70 y el '80?
-Los '70 y los '80 pueden ser tratados juntos porque son dos décadas donde se entra en el terreno de la alta inflación y de hiperinflación. Encontramos ahí una generalización sociológica, donde el dólar se convierte en moneda de ahorro de sectores cada vez más amplios, no sólo medios y medios acomodados, como en la década del '60. Hay datos precisos, registros fotográficos que muestran casas de cambio repletas de gente mayor o vestidas con ropa de trabajo y uno muy gráfico en la película Plata Dulce, donde la suegra jubilada de los dos protagonistas pide que la lleven a comprar dólares al centro. Hay una generalización sociológica, pero también hay una generalización de mercados que cada vez más se dolarizan. El inmobiliario es el más importante, pero también el de autos, el del fútbol. Hay una intensificación política del dólar en esas décadas y fundamentalmente a partir del retorno de la democracia y hasta el presente la serie histórica de gobiernos democráticos va a la par con la centralidad del mercado cambiario en las contiendas electorales. En el 83, en el 85, fundamentalmente en el 89, el mercado cambiario juega un rol clave y es un gran árbitro de los procesos políticos.
-La dolarización de la economía producto de la hiperinflación se institucionaliza a partir de la Convertibilidad en 1991.
-La alta inflación y los picos hiperinflacionarios del 89 y el 90 producen un gran desborde de lo que llamamos la popularización del dólar en la sociedad argentina. El dólar está en todos lados, en las transacciones más mínimas, en la tapa de los diarios, en las conversaciones públicas. La década del 90 con la convertibilidad y la paridad cambiaria uno a uno produce un doble movimiento. Por un lado, el dólar deja de estar en la prensa, le dejamos de prestar atención a los vaivenes de su cotización, sale de la preocupación pública y por otro lado hay un proceso de profundización a partir del cual se institucionalizan los usos del dólar y su incorporación a los repertorios financieros vinculados al crédito, a la deuda, a la compra, se institucionaliza en los reportes financieros cumpliendo un rol fundamental el sistema bancario y financiero.
-Después de la salida de la convertibilidad la situación se mantuvo estable hasta que a fines de 2011 se ponen restricciones a la compra de dólares, trayéndolo nuevamente a la disputa electoral. De hecho, fue uno de los ejes más importantes de la campaña presidencial de Mauricio Macri.
-Iniciamos esta investigación cuando empezaron las restricciones cambiarias en el gobierno de Cristina y en parte por eso fuimos hasta la década del 30. Gran parte del conflicto social y político del período está vinculado al cepo cambiario, que tiene una conexión muy clara con la salida de la convertibilidad cuando se rompe la paridad cambiaria y parte de la sociedad que tenía pesos en los bancos que el Estado le había prometido que eran equivalentes a los dólares, reclamaba que le devuelvan los dólares. Y lo reclamaba en términos de derechos. Ese concepto de derecho a acceder a los dólares va a reaparecer en el conflicto político durante el kirchnerismo y parte de la sociedad que se opone a ese gobierno, lo hace porque el kirchnerismo le está cerciorando un derecho que consideran fundamenta que es acceder al mercado cambiario. La promesa electoral de Mauricio Macri en el 2015 consistió en prometerle a esa sociedad devolverle ese derecho. Tan fue así que a la semana de asumir levantó el cepo, decisión que hoy en día los funcionarios de ese gobierno reconocen que fue el principal error técnico que cometió por las dificultades en las que entró la economía argentina luego del 2018.
"La alta inflación y los picos hiperinflacionarios del '89 y el '90 producen un gran desborde de lo que llamamos la popularización del dólar en la sociedad argentina". Créditos: Manuel Fabatía
Dolarización y bimonetarismo
- ¿Cuánto influyó la promesa de dolarización en el triunfo de Milei?
- La predisposición de parte de la sociedad en creer en la dolarización tiene que ver con la acumulación de fracasos previos en torno a poder estabilizar una vida económica normal. La oferta electoral de Milei consistió en dos cuestiones relacionadas: dolarización más casta. La dolarización le permitía a Milei hacer dos cosas importantes: por un lado, proponer una solución para la principal preocupación de la sociedad de ese momento, que era la inflación frente a un candidato que era el ministro de Economía responsable de esa inflación y al mismo tiempo la permitía castigar a aquellos que producían la inflación que eran los políticos, la casta entonces.
-Cristina ha dicho que el bimonetarismo es el problema más grande del país. ¿coinciden con ese diagnóstico?
-Fue en una carta y hay que ubicarla en el marco de la interna a cielo abierto entre Cristina y el gobierno de Alberto. Es muy importante teniendo en cuenta las definiciones que había tenido la propia Cristina o parte de su elenco gubernamental cuando ella era presidenta, que no era definir al bimonetarismo como un problema estructural, sino como algo que podía ser revertido a través de una batalla cultural o que era fruto del egoísmo de algunos sectores de la sociedad. Esa definición de Cristina marca un cambio en su perspectiva y al mismo tiempo abre la posibilidad de señalar un problema que no es de un gobierno ni de un partido, sino que es un problema recurrente y estructural de toda la economía argentina y por lo tanto la posibilidad de resolverlo es con un acuerdo de todos los sectores. No hay duda, ya ahora hablo yo, que el bimonetarismo es uno de los grandes problemas de la sociedad argentina por todos los condicionantes que le pone a la economía para su desarrollo, para sus definiciones autónomas con respecto al crecimiento y al mismo tiempo es un problema que aparece de manera sistemática desde hace 8 décadas y no ha podido resolverse.
-Hay un concepto que también atraviesa toda la historia del dólar que es el del sinceramiento del precio, que siempre tiene un precio ficticio, sobre todo para justificar devaluaciones. Fue el argumento de Frondizi en 1958 y el de Macri en 2015.
-Esta historia también puede ser leída a partir de la tensión permanente entre quienes dicen que el valor real del dólar es lo que se expresa en el mercado oficial y quienes dicen que es lo que se expresan los mercados paralelos, independientes del signo político de los gobiernos o de si son democráticos o militares. Todos siempre dicen que no hay que darle tanta importancia al mercado cambiario ilegal es chico y que el valor real es el oficial, no el paralelo. La relación traumática y de alguna manera de fracaso recurrente de la política de la política económica respecto al mercado cambiario tiene como expresión esas ideas y la sumatoria de frases históricas que forma una serie en sí mismo que va desde "Hay que pasar el invierno", "El que apuesta al dólar pierde", "El que depositó dólares recibirá dólares" y la última de hace unas semanas "Comprá campeón". Todas muestran de alguna manera el fracaso de la política frente al mercado cambiario, que termina rebelándose y mostrándose menos dócil y más rebelde que lo que la política presupone.
"Bolsa negra" y elecciones
-La otra constante en esta historia es la conformación de mercados paralelos desde la década que primero se llamaron "bolsa negra" y después tuvieron varios nombres.
-Es constante que frente a cada restricción cambiaria se formaba uno como también lo es el fracaso de control por parte del poder público sobre estos. Por otro lado, está la presión psicológica que produce en una sociedad que ya lo incorporó. El ruido que produce el mercado o el valor paralelos del dólar tiene que ver con que la sociedad tiene el conocimiento para poder identificar e interpretar lo que pasa en ese mercado, que es pequeño e ilegal, pero con repercusiones sobre la economía y la política. Esa relación no se mide en cantidad de dólares, sino a partir del peso específico que tiene el mercado cambiario en términos políticos y culturales para la ciudadanía.
-Le atribuyen a Milei haber dicho que las elecciones se pierden por el dólar, pero no por las altas tasas de interés. Ustedes han escrito en el libro que hay que gobernar el mercado cambiario para gobernar la nación, ahí hay un punto de coincidencia con lo que dice el presidente.
-Absolutamente, el pragmatismo de Milei en ese punto es claro. Lejos de ser un gobierno de ruptura como él se presenta, es uno que entra dentro del ciclo largo de vinculaciones entre los gobiernos democráticos que para sobrevivir y aspirar a una reelección tienen que domesticar el mercado cambiario e hizo todo para hacerlo y controlar la inflación. De alguna manera, las altas tasas de interés en un contexto de escasez de reservas están orientada a sacarle presión al mercado cambiario. El punto es que pudo secar la demanda de dólares hasta ahí, porque no cesó durante ese periodo y al mismo tiempo produjo un parate en la actividad económica, generando caída de ingresos, malestar laboral y un descontento en la sociedad que se lo cobra en las urnas.
