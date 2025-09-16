ExpoBRA 2025

Con presencia santafesina arranca la muestra con el mejor Braford, Brahman y Brangus del país

En un contexto ganadero excepcional, con muy buenos precios y excelente genética, en Santiago del Estero empieza este martes, otra edición de la exposición. Juras, elección de grandes campeones, remates, venta de reproductores y stands comerciales.