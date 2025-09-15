En la Bolsa de Cereales

El futuro del campo a debate en el Congreso de CONINAGRO

La entidad celebrará su 8º Congreso Internacional el 18 de septiembre en la Bolsa de Cereales. El evento servirá de marco para la presentación del libro "El Campo y la Política", con propuestas para el sector. Su presidente, Lucas Magnano, afirmó que la "sustentabilidad, la innovación y la eficiencia" son prioridades para el agro argentino.