El futuro del campo a debate en el Congreso de CONINAGRO

La entidad celebrará su 8º Congreso Internacional el 18 de septiembre en la Bolsa de Cereales. El evento servirá de marco para la presentación del libro "El Campo y la Política", con propuestas para el sector. Su presidente, Lucas Magnano, afirmó que la "sustentabilidad, la innovación y la eficiencia" son prioridades para el agro argentino.
En el marco de su 8ª edición del Congreso Internacional, CONINAGRO presentará la 7ª edición de su libro "El Campo y la Política: Panorama del Desarrollo Cooperativo Agroindustrial en Argentina"
El evento, que se realizará el próximo jueves 18 de septiembre en la Bolsa de Cereales, reunirá a productores, dirigentes, funcionarios y economistas para debatir sobre el futuro del sector.
El libro, que se entregará a autoridades nacionales y provinciales, ofrece la visión de los productores cooperativistas sobre los desafíos y oportunidades del agro. Incluye análisis, estadísticas y propuestas concretas para enfrentar las problemáticas del sector, además de la versión digital con un ciclo de entrevistas a representantes de las economías regionales.
El presidente de CONINAGRO, Lucas Magnano, destacó la relevancia del evento en un contexto de cambios globales. “Estamos en tiempos de desafíos globales y cambios acelerados. El sector agropecuario argentino se encuentra en una encrucijada que requiere de decisiones responsables, diálogo abierto y un compromiso firme con el desarrollo sustentable”, afirmó.
Magnano subrayó la importancia del diálogo constante entre el gobierno y el sector agroindustrial. “El diálogo ha comenzado, porque la Mesa de Enlace mantiene reuniones con ministros y funcionarios. Ese debería ser un ejercicio habitual en cualquier gobierno, todo en pos de una mejor relación con el campo”, sostuvo, y agregó que el objetivo es “trabajar todos los días buscando consenso”.
El congreso busca visibilizar el rol protagónico de las cooperativas en el desarrollo del país. Por primera vez, todas las Federaciones que integran CONINAGRO tendrán un espacio propio con stands para exponer sus producciones. Los asistentes podrán degustar productos como leche, vino, miel, arroz y yerba, y escuchar de primera mano las experiencias de cada economía regional.
El evento será transmitido en vivo vía streaming a través de https://www.coninagroenvivo.com.ar/, permitiendo que productores y público de todo el mundo puedan seguir las ponencias.
