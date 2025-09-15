Informe de la BCR

Santa Fe se consolida como puerto clave: un tercio de las exportaciones nacionales se despacharon por sus aduanas

Según datos del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), a través de Santa Fe se exportaron 12.815 millones de dólares en este periodo. La aduana de San Lorenzo concentró el 74% de ese valor, mientras que la de Rosario manejó el 25%.