Informe de la BCR

Costos de transporte en el sector granario argentino: Más caros que en Brasil y EE. UU

En un análisis comparativo se desprende que el costo de transportar los granos en Argentina habría estado por encima de los valores de Brasil y EE. UU. La incidencia del flete sobre precio de los granos para regiones más alejadas de los puertos superó 25%