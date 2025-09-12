Panorama agrícola: la nueva campaña de maíz acelera con buen ritmo y optimismo

La campaña agrícola en el centro del país muestra un contraste marcado: mientras el fin de la cosecha de maíz 2024/25 se retrasa, la siembra de la temporada 2025/26 avanza a un ritmo prometedor.
La siembra de maíz 2025/26 arrancó con un prometedor avance, superando el promedio de los últimos cinco años. Las condiciones ambientales son óptimas, con suelos con excelente humedad. Aunque la cosecha de la campaña anterior se demora por la falta de piso, se mantiene la proyección de 49 MTn. También avanza la siembra de girasol y el trigo muestra un excelente estado, elevando las expectativas.
El inicio de la siembra de maíz en la región central del área agrícola se ha dado en condiciones ideales. Los perfiles de humedad del suelo son óptimos y las temperaturas acompañan las labores.
Este escenario ha impulsado una siembra temprana que podría alcanzar el 52% del total estimado, superando el promedio de los últimos cinco años (46%). A la fecha, ya se sembró el 3,8% de las 7,8 millones de hectáreas proyectadas, con los mayores avances en el centro-norte de Santa Fe y Entre Ríos.
En paralelo, la cosecha de la campaña 2024/25 se da por finalizada, aunque aún quedan lotes por cosechar en el centro y sur de la provincia de Buenos Aires. La demora se debe a la falta de piso por los excesos hídricos. Sin embargo, esta situación no compromete la proyección de producción, que se mantiene en 49 millones de toneladas.
El girasol también avanza a buen ritmo. La siembra ya cubre el 24,4% del área proyectada de 2,6 millones de hectáreas, con un avance interanual del 16,9% y un adelanto del 6,4% respecto al último quinquenio.
Los progresos se concentran en el centro-norte de Santa Fe, aunque los excesos de agua aún complican el ingreso de la maquinaria en algunos sectores. Se espera que las labores se reactiven con fuerza en el sur del área agrícola en las próximas semanas.
Finalmente, el trigo mantiene un excelente estado, con el 97,5% del área en condición normal a excelente. La semana sin lluvias y con temperaturas templadas ha reducido la superficie con excesos hídricos en 17,1 puntos porcentuales. En el norte del país, el 38,8% del cereal ya está en la fase de encañazón.
Estas condiciones generales han impulsado un aumento del 7,5% del área de trigo en condición buena a excelente, lo que mantiene altas las expectativas de producción para esta campaña.
