Informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Panorama agrícola: la nueva campaña de maíz acelera con buen ritmo y optimismo

La siembra de maíz 2025/26 arrancó con un prometedor avance, superando el promedio de los últimos cinco años. Las condiciones ambientales son óptimas, con suelos con excelente humedad. Aunque la cosecha de la campaña anterior se demora por la falta de piso, se mantiene la proyección de 49 MTn. También avanza la siembra de girasol y el trigo muestra un excelente estado, elevando las expectativas.