Informe BCR

Maíz 2025/26: arrancó la siembra y la región núcleo va por la mayor cosecha en 15 años

El maíz temprano ya cubre el 3 % del área prevista y se proyectan 15,5 Mt. El trigo muestra un 90 % de lotes entre muy buenos y excelentes, pero ya se combate contra roya y mancha amarilla.