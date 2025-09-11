Panorama Agrícola Semanal

El resurgimiento del maíz y el trigo le quita protagonismo a la soja en la nueva campaña

A pesar de este retroceso de 800.000 hectáreas, la superficie de la oleaginosa se mantendrá como la segunda más alta de los últimos cinco años, superando el promedio de 17 millones de hectáreas del mismo período. Esta caída, que interrumpe la tendencia alcista de las últimas cuatro campañas, se debe principalmente a una mayor competencia de otros cultivos.