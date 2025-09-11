La entrada de vientos del trópico volverán a generar precipitaciones en el centro norte santafesino

El inicio de la semana se presenta con vientos variables, lo que provocará fluctuaciones moderadas en las temperaturas, pero sin extremos ni lluvias.
A mitad de semana, la llegada de vientos polares marítimos causará un descenso marcado de las temperaturas. Este frío será más intenso en el sur de la Región Pampeana y Uruguay, donde se esperan heladas localizadas.
Las serranías de Buenos Aires y el este de Uruguay podrían experimentar heladas generales.
Más de 15°C: Noreste del NOA, gran parte de la Región del Chaco, la mayor parte de Paraguay y el noroeste de Santa Fe.
Entre 10°C y 15°C: Este del NOA, este de Cuyo, norte de Córdoba, sudeste de Paraguay, la mayor parte de la Mesopotamia y el noroeste de Uruguay.
Entre 5°C y 10°C: Centro del NOA, centro de Cuyo, la mayor parte de la Región Pampeana y Uruguay. Riesgo de heladas localizadas.
Entre 0°C y 5°C: Centro-oeste del NOA, centro-oeste de Cuyo y este de Uruguay. Se esperan heladas localizadas.
Bajo 0°C: Zonas serranas del oeste del NOA, oeste de Cuyo y las serranías de Buenos Aires. Se prevén heladas generales, con registros de hasta -5°C en el NOA.
El regreso de vientos del Trópico traerá un aumento de temperaturas. El nordeste del NOA, Misiones, el sur de la Región del Chaco, el norte de Corrientes y el sudeste de Paraguay registrarán máximas superiores a 30°C, con picos de hasta 40°C en el norte.
Entre 25°C y 30°C: Centro del NOA, gran parte de Cuyo, la mayor parte de Corrientes y el noroeste de la Región Pampeana.
Entre 20°C y 25°C: Centro-oeste del NOA, centro de Cuyo, la mayor parte de la Región Pampeana y Uruguay.
Menos de 20°C: Oeste del NOA, oeste de Cuyo y el este y sudeste de Buenos Aires.
Hacia el final de la semana, el paso de un frente provocará lluvias predominantemente escasas en la mayor parte del área agrícola del Conosur. Se esperan menos de 10 mm en la mayoría de las zonas. Sin embargo, el centro del NOA y la Cordillera Sur recibirán precipitaciones moderadas a abundantes, con registros de entre 10 y 25 mm.
