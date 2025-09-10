Semana a pura siembra de maíz temprano y girasol en el centro norte santafesino
El informe de la Bolsa de Comercio de Santa Fe detalla la situación agrícola en el centro norte de la provincia del 3 al 9 de septiembre de 2025. Se registraron lluvias débiles en el noreste. La siembra de girasol y maíz temprano avanzó a buen ritmo, con incrementos de intención de implantación del 13 % y 20 %, respectivamente. El trigo se encuentra en buen estado. La humedad del suelo se recuperó.
El informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas para el Centro Norte de la Provincia de Santa Fe correspondiente al período comprendido entre el 3 y 9 de septiembre de 2025, que difunde la Bolsa de Comercio de Santa Fe, da cuenta de precipitaciones caídas el lunes 8, en los departamentos del noreste del SEA, cuyos montos oscilaron desde 3 a 10 mm; luego, para el martes, el clima mejoró.
En el resto de la región reinó buen tiempo y soleado, hasta el final del período.
Los aspectos enunciados, caracterizaron las distintas realidades que presentaron los paisajes, con porcentajes de humedad ambiente medios, algunas neblinas, importante amplitud térmica diaria y precipitaciones débiles, ocurridas en el noreste del SEA y graduaron el ritmo de las distintas actividades agrícolas: principalmente la siembra de girasol, de maíz temprano (de primera) y los monitoreos de los trigales, en sus distintas etapas de desarrollo.
Girasol
En ventana de siembra, a buen ritmo avanzó el proceso, regulado por las condiciones de piso de ciertos sectores y las resiembras puntuales en el noreste santafesino, después de las precipitaciones registradas durante el período anterior.
En otras situaciones geográficas, el crecimiento y desarrollo vegetativo de los cultivares presentó buen a muy buen estado.
En los sembradíos, se observaron significativos daños por importantes ataques de aves, situación que se continuaría monitoreando periódicamente para la evaluación de los daños padecidos.
La estimación de intención de implantación de la oleaginosa, alcanzaría las 156.000 ha, con un incremento del 13 %, en comparación con la cifra del ciclo anterior.
Maíz temprano
Con óptimas condiciones de humedad y temperatura de los suelos, se reanudó e intensificó el ritmo de la siembra, en todos los departamentos del SEA, principalmente en el área de influencia de las cuencas lecheras.
Se estimó la intención de implantación del cereal en 95.000 ha, con un incremento del 20 %, en comparación con la cifra de la campaña 2024 – 2025.
Trigo
Se sembraron 476.500 ha, con variedades de ciclo largo, intermedio y corto. A los cultivares se los encontró en estados: regular, bueno, muy bueno y excelente. Se observó muy buen desarrollo vegetativo, sin inconvenientes. Además, los trigales presentaron un buen stand de plantas y sanidad, siempre en equilibrio con la tecnología utilizada.
Agua útil
En la superficie total del área de estudio, centro norte santafesino, constituida por los departamentos Nueve de Julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal, San Justo, San Javier, Garay, Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Martín y San Jerónimo, como consecuencia de las precipitaciones ocurridas, continuó la recuperación paulatina del agua útil en los perfiles de los suelos y en zonas topográficamente bajas, se observaron encharcamientos y/o anegamientos.
La dinámica de los distintos escenarios y las particularidades zonales de cada región geográfica santafesina, determinarían los resultados de la campaña fina 2025. Además, los múltiples factores actuantes condicionarían, regularían y definirían las planificaciones finales de la nueva campaña agrícola de cosecha gruesa 2025/2026, según cada área santafesina en particular.
