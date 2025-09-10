Informe SEA

Semana a pura siembra de maíz temprano y girasol en el centro norte santafesino

El informe de la Bolsa de Comercio de Santa Fe detalla la situación agrícola en el centro norte de la provincia del 3 al 9 de septiembre de 2025. Se registraron lluvias débiles en el noreste. La siembra de girasol y maíz temprano avanzó a buen ritmo, con incrementos de intención de implantación del 13 % y 20 %, respectivamente. El trigo se encuentra en buen estado. La humedad del suelo se recuperó.