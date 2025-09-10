San Justo vuelve a ser el epicentro ganadero de Santa Fe

La Sociedad Rural de San Justo acompaña el crecimiento de la ganadería en la región con exposiciones, remates y mejoras en infraestructura, buscando recuperar el liderazgo histórico de la ciudad en la producción bovina.
Rabasedas evaluó que las perspectivas para la ganadería en la región son muy buenas, aunque destacó que se necesitan condiciones de financiamiento y mejoras en infraestructura para que los productores puedan invertir en genética y crecimiento de sus instalaciones.
La Sociedad Rural de San Justo acompaña el crecimiento de la ganadería en la región con exposiciones, remates y mejoras en infraestructura, buscando recuperar el liderazgo histórico de la ciudad en la producción bovina.
María Herminia Rabasedas, presidenta de la Sociedad Rural de San Justo, destacó que la ganadería está retomando protagonismo en la provincia y que la institución acompaña ese proceso ofreciendo instalaciones adecuadas, servicios y eventos que permiten visibilizar la producción local.
La dirigente señaló que, además de la feria de exposición tradicional y los remates mensuales de dos consignatarias, la institución está realizando tres remates de cabañas, dos de los cuales ya se concretaron, y el último se llevará a cabo el 25 de septiembre. Según explicó, estas actividades muestran el potencial de la región y permiten que la Sociedad Rural participe activamente en el desarrollo del sector.
Rabasedas detalló que la feria de exposición cuenta con características únicas: piso completo, instalaciones amplias, baño de hacienda, mangas de trabajo y balanzas individuales y para lotes completos. Sin embargo, señaló que el crecimiento de la actividad exige nuevas obras, como una pista de jura, para el próximo año. “Estamos muy contentos y trabajando con mucho apoyo del gobierno local. Incluso conversamos con el gobernador y con el ministro durante nuestra exposición para explicar la importancia de este desarrollo y la necesidad de su acompañamiento”, afirmó la presidenta de la Sociedad Rural de San Justo.
Sobre el valor de este reconocimiento, la presidenta subrayó que la Sociedad Rural de San Justo ha sido históricamente un referente nacional de la ganadería. En los últimos años, explicó, la comisión de la institución se propuso recuperar ese liderazgo y posicionar nuevamente a San Justo como un epicentro ganadero de la provincia. Según Rabasedas, las condiciones actuales permiten lograrlo si se trabaja de manera conjunta entre lo público y lo privado.
En cuanto a los factores que hacen posible este protagonismo, mencionó la necesidad de inversiones para recibir mayor cantidad de hacienda, construir pistas de jura y mejorar instalaciones que permitan mostrar la genética y el trabajo de cada cabaña. Recordó que cada animal presentado en una exposición o remate tiene al menos dos años de planificación, alimentación y selección genética. Por eso, “poder acompañar todo eso requiere de las obras necesarias y de condiciones financieras adecuadas. Cualquier inversión necesita tasas coherentes con el rendimiento de los proyectos, no las que tenemos actualmente”, sostuvo.
Rabasedas evaluó que las perspectivas para la ganadería en la región son muy buenas, aunque destacó que se necesitan condiciones de financiamiento y mejoras en infraestructura para que los productores puedan invertir en genética y crecimiento de sus instalaciones.
“A nivel mundial, en cuanto a precios y demanda, las condiciones están totalmente dadas. Santa Fe, San Justo y la Argentina tienen el campo necesario para producir animales de calidad. Si se generan las condiciones adecuadas, este desarrollo será excelente para el país y para todos los productores”, concluyó Rabasedas.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.