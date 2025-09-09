Panorama Agrícola Semanal

Las lluvias continúan protagonizando la campaña de fina y el inicio de la gruesa

En el Centro-Norte de Santa Fe, la siembra avanzó a ritmo acelerado previo a la llegada de las lluvias, y pese a los excesos hídricos que se observan actualmente, se espera que, de mediar condiciones favorables, las labores se retomen en los próximos días.