Las lluvias continúan protagonizando la campaña de fina y el inicio de la gruesa

En el Centro-Norte de Santa Fe, la siembra avanzó a ritmo acelerado previo a la llegada de las lluvias, y pese a los excesos hídricos que se observan actualmente, se espera que, de mediar condiciones favorables, las labores se retomen en los próximos días.
Si bien un 27,3 % de la superficie presenta excesos hídricos, donde se empiezan a informar la aparición de focos de enfermedades fúngicas, un 98 % del área en pie mantiene condición de cultivo Normal a Excelente.
La siembra de girasol se ralentiza luego de los eventos de lluvias de los últimos días. A escala nacional, el progreso intersemanal fue de 3,4 p.p. y ya cubre el 22,7 % de las 2,6 MHa proyectadas, y aún se registran adelantos de 7,4 y 17,5 p.p. respecto al promedio del último quinquenio y del ciclo previo, respectivamente.
En la región del NEA las labores se encuentran próximas a finalizar, y el desarrollo vegetativo temprano ocurre bajo óptimas condiciones de humedad. En el Centro-Norte de Santa Fe, la siembra avanzó a ritmo acelerado previo a la llegada de las lluvias, y pese a los excesos hídricos que se observan actualmente, se espera que, de mediar condiciones favorables, las labores se retomen en los próximos días.
Sin embargo, el escenario es distinto sobre el sur del área agrícola, donde la recurrente acción de las lluvias impide la recuperación de lotes y caminos que, ligados a la evolución del clima, podrían ver comprometida su implantación.
Trigo
En el caso del trigo, la cobertura del fenómeno de Santa Rosa alcanzó buena parte de la superficie implantada sobre el oeste del área agrícola mejorando considerablemente las perspectivas para el cereal en esos sectores.
Si bien un 27,3 % de la superficie presenta excesos hídricos, concentrada fundamentalmente sobre el este y sur del área agrícola donde se empiezan a informar la aparición de focos de enfermedades fúngicas, un 98 % del área en pie mantiene condición de cultivo Normal a Excelente.
Esto resulta favorable sobre todo para el 26,9 % del cereal que se encuentra desde encañazón en adelante. Aunque hay una creciente preocupación por la recurrencia de las lluvias, el impacto en los cultivos de invierno se estima positivo en vistas a la creciente demanda de agua que presentarán al iniciar estadíos reproductivos.
En lo que respecta a la cebada, como se mencionó anteriormente, las últimas precipitaciones mejoraron los perfiles de humedad, no obstante, han provocado anegamientos en sectores puntuales del este y sudeste bonaerense.
Actualmente, el 82 % de los lotes presenta una condición hídrica Adecuada/Óptima, y el 93 % de la superficie implantada exhibe un estado general del cultivo Normal/Bueno. En cuanto a la fenología, el 76 % se encuentra en pleno macollaje, mientras que un 11 % ha iniciado la etapa de encañazón.
Colaboradores del sudoeste bonaerense señalan que se ha podido avanzar con los planes de fertilización nitrogenada. Además, el 91 % de los núcleos cebaderos del sur, que concentran el 70 % del área total, registran una condición de cultivo Normal/Buena.
Maíz
Por último, la cosecha de maíz 2024/25 avanzó lentamente durante la última semana producto de las lluvias ya mencionadas, alcanzado el 98,5 % del total estimado, reportando un rinde promedio nacional en torno a los 72 qq/Ha lo que permite mantener nuestra proyección de 49 Mtn.
Por otro lado, la siembra de la campaña 2025/26, de la cual se espera una recuperación en área de un 9,9 % interanual, ha avanzado a un ritmo lento dados los excesos hídricos y se espera se retomen las labores en buena parte del centro y sur santafesino, Entre Ríos y este de Córdoba en los próximos días
