En crecimiento

Mercedes será sede de la Convención Anual del Pecán 2025

El encuentro más importante de la cadena del pecán en Argentina se llevará a cabo el 3 y 4 de octubre en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Productores, técnicos y empresas se reunirán para intercambiar experiencias, capacitarse y conocer las últimas tecnologías aplicadas al cultivo.