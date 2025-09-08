#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
En crecimiento

Mercedes será sede de la Convención Anual del Pecán 2025

El encuentro más importante de la cadena del pecán en Argentina se llevará a cabo el 3 y 4 de octubre en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Productores, técnicos y empresas se reunirán para intercambiar experiencias, capacitarse y conocer las últimas tecnologías aplicadas al cultivo.

Una parte esencial de la convención será la recorrida por el monte y la planta de la familia Basso, en donde habrá demostraciones tecnológicas y se conocerán las innovaciones aplicadas en campo.
 13:47
Por: 

La Cámara Argentina de Productores de Pecán (CAPPECAN) anunció que la Convención Anual del Pecán 2025 tendrá lugar el 3 y 4 de octubre en la ciudad bonaerense de Mercedes, en el campo de la familia Basso, reconocidos referentes en producción y transformación de este fruto seco.

Se trata de un evento técnico-comercial itinerante y federal que cada año se desarrolla en una región productiva distinta, siempre con monte y planta en funcionamiento. De esta forma, productores y técnicos pueden conocer de cerca diversas realidades productivas y enriquecer su mirada sobre la actividad.

En 2024 la convención se realizó en Santa Fe, y en 2023 en Entre Ríos.

Charlas, talleres y especialistas

Durante las dos jornadas se prevé un programa técnico de alto nivel con charlas, talleres, paradas de campo, presentaciones tecnológicas y paneles de especialistas. Además, habrá un espacio de exposición con stands de empresas proveedoras y momentos de networking entre colegas de todo el país.

Entre los ejes de disertación se destacan el manejo del cultivo, el agregado de valor, la poscosecha y procesamiento, los costos de producción, la comercialización local, la exportación asociativa, el mercado internacional de frutos secos y las perspectivas macroeconómicas.

Una parte esencial de la convención será la recorrida por el monte y la planta de la familia Basso, en donde habrá demostraciones tecnológicas y se conocerán las innovaciones aplicadas en campo.

Se espera la participación de más de 250 productores, técnicos y asesores de todo el país. La inscripción tiene un costo de $80.000 para socios de CAPPECAN o del Clúster y de $98.000 para no socios. El valor incluye las dos jornadas completas de actividades, todas las comidas y los espacios de networking.

Formato

Con este formato, la Convención del Pecán se consolida como un evento de referencia para la producción de frutos secos en Argentina, promoviendo el crecimiento del sector a través de la capacitación, el intercambio y la vinculación con la cadena de valor.

Para más información sobre la inscripción y el programa completo de actividades, se puede ingresar al siguiente enlace: https://cappecan.com.ar/agenda/eventos-especiales/convencion-anual-del-pecan-2025-3-y-4-de-octubre-en-mercedes-buenos-aires/

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
campolitoral - actualidad
campolitoral-edicion-impresa
Buenos Aires

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro