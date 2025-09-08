Mercedes será sede de la Convención Anual del Pecán 2025

La Cámara Argentina de Productores de Pecán (CAPPECAN) anunció que la Convención Anual del Pecán 2025 tendrá lugar el 3 y 4 de octubre en la ciudad bonaerense de Mercedes, en el campo de la familia Basso, reconocidos referentes en producción y transformación de este fruto seco.
Se trata de un evento técnico-comercial itinerante y federal que cada año se desarrolla en una región productiva distinta, siempre con monte y planta en funcionamiento. De esta forma, productores y técnicos pueden conocer de cerca diversas realidades productivas y enriquecer su mirada sobre la actividad.
En 2024 la convención se realizó en Santa Fe, y en 2023 en Entre Ríos.
Charlas, talleres y especialistas
Durante las dos jornadas se prevé un programa técnico de alto nivel con charlas, talleres, paradas de campo, presentaciones tecnológicas y paneles de especialistas. Además, habrá un espacio de exposición con stands de empresas proveedoras y momentos de networking entre colegas de todo el país.
Entre los ejes de disertación se destacan el manejo del cultivo, el agregado de valor, la poscosecha y procesamiento, los costos de producción, la comercialización local, la exportación asociativa, el mercado internacional de frutos secos y las perspectivas macroeconómicas.
Una parte esencial de la convención será la recorrida por el monte y la planta de la familia Basso, en donde habrá demostraciones tecnológicas y se conocerán las innovaciones aplicadas en campo.
Se espera la participación de más de 250 productores, técnicos y asesores de todo el país. La inscripción tiene un costo de $80.000 para socios de CAPPECAN o del Clúster y de $98.000 para no socios. El valor incluye las dos jornadas completas de actividades, todas las comidas y los espacios de networking.
Formato
Con este formato, la Convención del Pecán se consolida como un evento de referencia para la producción de frutos secos en Argentina, promoviendo el crecimiento del sector a través de la capacitación, el intercambio y la vinculación con la cadena de valor.
