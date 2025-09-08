Entre Ríos

Periodistas agropecuarios de la Mesopotamia se reunieron en Paraná para fortalecer vínculos y capacitación

Con motivo del Día del Periodista Agropecuario, colegas de Entre Ríos, Misiones y Corrientes participaron del Segundo Encuentro de Periodistas Agropecuarios de la Mesopotamia. La agenda incluyó charlas, recorridas a campo y espacios de intercambio profesional.