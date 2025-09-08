Periodistas agropecuarios de la Mesopotamia se reunieron en Paraná para fortalecer vínculos y capacitación
Con motivo del Día del Periodista Agropecuario, colegas de Entre Ríos, Misiones y Corrientes participaron del Segundo Encuentro de Periodistas Agropecuarios de la Mesopotamia. La agenda incluyó charlas, recorridas a campo y espacios de intercambio profesional.
“Cada uno tiene su mirada sobre los distintos sectores, pero estas instancias de salir al territorio nos permiten conocer mejor las producciones y comunicar con más herramientas”, señaló Taleb.
Paraná fue sede del Segundo Encuentro de Periodistas Agropecuarios de la Mesopotamia, organizado por la Asociación Entrerriana de Periodistas Agropecuarios (AEPA) junto al Círculo Thay de Misiones y comunicadores independientes de Corrientes. La propuesta, desarrollada el viernes 5 y sábado 6 de septiembre, estuvo centrada en la capacitación, el trabajo en red y el conocimiento directo de la diversidad productiva de la región.
Dana Taleb, presidenta de AEPA, recordó que la asociación “nació de la necesidad de contar con un espacio común para quienes comunicamos al campo entrerriano” y que, desde sus inicios, el desafío fue tanto la legalidad institucional como la formación permanente. “Cada uno tiene su mirada sobre los distintos sectores, pero estas instancias de salir al territorio nos permiten conocer mejor las producciones y comunicar con más herramientas”, señaló Taleb.
Necesidad
El programa incluyó una primera jornada académica, donde se repasaron aspectos de la diversidad agroalimentaria entrerriana, y luego una recorrida por distintos emprendimientos. Los participantes visitaron la planta de desposte de PONDESUR, el local comercial de La Porca, el establecimiento La Elegida con producción de nuez pecán, y el viñedo y reserva natural Los Aromitos.
“Cada uno tiene su mirada sobre los distintos sectores, pero estas instancias de salir al territorio nos permiten conocer mejor las producciones y comunicar con más herramientas”, señaló Taleb.
Desde Misiones, Eliana Benay, presidenta del Círculo Thay, destacó la importancia de estas instancias conjuntas: “Creemos que la capacitación es la clave para que un periodista pueda ser considerado especializado y valorado en el mercado de la comunicación. Un periodista que sabe, puede hacer mejores preguntas”, afirmó.
La comunicadora resaltó que el trabajo en red entre provincias enriquece tanto al oficio como al sector agroalimentario: “Cuando nos acercamos a los productores, aprendemos de primera mano sobre sus procesos y desafíos. Hoy, por ejemplo, nos llevamos mucho conocimiento sobre la producción y el mercado de la nuez pecán”, comentó la presidenta de Circulo Thay.
Vocación
Taleb coincidió en que el encuentro “renueva la vocación de seguir generando redes y oportunidades de formación”, al tiempo que valoró el acompañamiento de instituciones y empresas que facilitaron las visitas a campo.
“Cada uno tiene su mirada sobre los distintos sectores, pero estas instancias de salir al territorio nos permiten conocer mejor las producciones y comunicar con más herramientas”, señaló Taleb.
El encuentro concluyó con el compromiso de sostener este ámbito de formación e intercambio, que ya se proyecta como un espacio clave para el periodismo agropecuario en la región mesopotámica.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.