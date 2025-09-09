Optimismo

La campaña 2025/26 redefine la siembra: por qué el maíz temprano toma protagonismo

Con perfiles de suelo excepcionalmente recargados, un escenario climático neutro como el más probable y un contexto económico que le da un protagonismo favorable al cultivo, la campaña 2025/26 se presenta con condiciones poco habituales que invitan a analizar alternativas de manejo.