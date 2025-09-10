San Justo

El campo como motor del desarrollo en la mirada María Herminia Rabasedas

La titular de la Sociedad Rural de San Justo hizo referencia al Día del Agricultor y del Productor Agropecuario. Rabasedas repasó la trayectoria de la entidad y sostuvo que, a lo largo de los años, el perfil productivo de la zona alternó entre etapas de mayor peso ganadero, otras más agrícolas y momentos de equilibrio entre ambas.