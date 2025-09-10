El campo como motor del desarrollo en la mirada María Herminia Rabasedas
La titular de la Sociedad Rural de San Justo hizo referencia al Día del Agricultor y del Productor Agropecuario.
La dirigente explicó que el productor agropecuario constituye la esencia de la institución y recordó que justamente esa fue la razón por la cual, en 1944, un grupo de productores decidió conformar la Sociedad Rural de San Justo.
Esta semana se conmemoró el Día del Agricultor y del Productor Agropecuario. En ese marco, en diálogo con Campolitoral, María Herminia Rabasedas, presidenta de la Sociedad Rural de San Justo, reflexionó sobre la importancia de esta fecha y describió los desafíos que enfrenta el sector productivo en la región.
Rabasedas repasó la trayectoria de la entidad y sostuvo que, a lo largo de los años, el perfil productivo de la zona alternó entre etapas de mayor peso ganadero, otras más agrícolas y momentos de equilibrio entre ambas. No obstante, resaltó que siempre se mantuvo un eje común: la agricultura y la ganadería como la base del interior productivo y de la identidad de San Justo. En ese sentido, subrayó la importancia de reconocer el esfuerzo del campo en su conjunto, ya que el Día del Agricultor también abarca a todo el productor agropecuario, motor de la economía y del desarrollo regional.
La presidenta destacó además que la Sociedad Rural ya no se concibe únicamente como una organización sectorial: “Hoy es una institución de puertas abiertas, transversal, que trabaja interinstitucionalmente con todas las instituciones productivas, educativas, públicas y privadas, en pos de impulsar un poco el desarrollo de toda esta región”, afirmó Rabasedas.
Un equilibrio entre agricultura y ganadería
Rabasedas repasó cómo se fue modificando el perfil productivo de la zona. “Después del boom de la soja, tomó mucha fuerza la agricultura en la zona y desplazó a la ganadería hacia campos más mixtos. Hoy lo que vemos es que el proceso está siendo de alguna manera un poco más equilibrado y está conviviendo más la ganadería con la agricultura”, explicó Maria Herminia.
La presidenta de la Rural señaló que la ganadería “está en un proceso de amplio crecimiento y tiene mejores condiciones a niveles de precio y de mercado tanto nacionales como internacionales”. Sin embargo, recordó que se trata de una actividad lenta y costosa: “Uno tiene que hacer grandes inversiones no solamente para comprar la hacienda sino también en todo lo que tiene que ver con instalaciones. Necesitás tener alambrados en condiciones, aguadas, gente. La cuestión de la seguridad en los campos es un tema también que atraviesa a todas las producciones, pero en la ganadería es un problema también”, admitió Rabasedas.
Desafíos que enfrenta el productor
Consultada sobre los problemas que enfrentan los agricultores, Rabasedas fue concreta: el clima, los mercados y las políticas públicas. En este punto, mencionó las retenciones y reconoció que, si bien el actual gobierno redujo algunos puntos, la carga impositiva sobre el sector agrícola sigue siendo muy ajustada y, en muchos casos, negativa, especialmente cuando las condiciones climáticas no acompañan.
Rabasedas recordó que la zona viene de cuatro años de sequía. “La última campaña gruesa trajo lluvias en casi todo el país, pero en nuestra zona no. Veníamos muy golpeados y el clima es una variable determinante. En la producción a cielo abierto sabés que habrá años en los que no vas a ganar, por eso necesitás rentabilidad para poder recuperarte en los siguientes. Y eso es justamente lo que no viene ocurriendo en los últimos años”, afirmó la presidenta de la Rural de San Justo.
La dirigente advirtió que los márgenes tan ajustados impiden que muchos productores puedan recuperarse. Señaló además que, en los últimos años, numerosos agricultores quedaron fuera del sistema y abandonaron la actividad, mientras que la concentración de tierras se fue profundizando.
Sobre la infraestructura, fue categórica al remarcar el deterioro de la Ruta 11 y lo que eso refleja en los caminos rurales. Explicó que, en el distrito de San Justo, existe un consorcio de productores que, con los recursos disponibles, realizan un trabajo destacado en el mantenimiento, aunque aclaró que se trata de una excepción. “En el resto de la provincia la situación es desastrosa y, aun así, los productores seguimos pagando por un servicio que no se está prestando”, advirtió Rabasedas.
También mencionó la falta de servicios básicos: “Tener un campo sin luz hoy es una picardía en cuanto a la cantidad de cosas que te pueden hacer, el costo de oportunidad y es realmente complejo y costoso. Muchas veces no recuperás la inversión”, señaló. En la misma línea, dijo que “a veces es un sinsentido que debemos ir descartando proyectos por no tener luz, por no tener internet, por falta de seguridad, por determinadas cuestiones”.
Finalmente, Rabasedas reconoció que “por suerte, las energías alternativas solares de a poco van mejorando mucho y algunas cuestiones también se hacen viables de esa manera, pero también requieren un alto costo de inversión donde no todos los proyectos lo tienen”.
