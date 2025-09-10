La Chispa busca recuperar la conexión vial con Cafferata, Gödeken y San Francisco

Las precipitaciones registradas durante el 30 y el 31 de agosto en el sur-sur provincial dejaron consecuencias que diez días después toda una región las sigue padeciendo. En la localidad de La Chispa las autoridades comunales trabajan para recuperar la conexión vial con distintos distritos, ya que aún se encuentra interrumpida la circulación en las rutas provinciales que conectan con Cafferata, Gödeken y San Francisco, contando con Murphy como única salida asfaltada.
El impacto de los 300 milímetros registrados en promedio sigue sintiéndose, con caminos que aún cuenta con presencia de agua, y otros donde la correntada dejó pozos de tal tamaño (ver video) que ni una camioneta estaría en condiciones de atravesarlo.
En diálogo con El Litoral, Cristian Bustamante, presidente comunal de La Chispa brindó un detalle contando que “estamos trabajando el camino que conecta con la localidad de San Francisco, a unos 1.500 metros del casco urbano. Está intransitable, y lo mismo ocurre con la ruta que une La Chispa con Gödeken: no se puede pasar. Tampoco se puede transitar por el camino que va a Cafferata”.
Uno de los caminos rurales con presencia de agua tras las precipitaciones de fines de agosto.
A esta altura de la semana cuentan con presencia de agua los caminos que conectan con Cafferata y con Gödeken.
Desde la comuna realizaron una publicación en la cuenta oficial de Facebook en donde cuentan que “estamos trabajando en la reparación de la Ruta 8S, en el tramo que une La Chispa con San Francisco. Estas tareas se realizan tras las intensas lluvias que afectaron la transitabilidad, con el objetivo de restablecer la circulación lo antes posible y mejorar la seguridad de quienes transitan por la zona. Agradecemos la paciencia y comprensión de la comunidad”.
