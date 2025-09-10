El Colegio Superior N° 42 de Vera tendrá su propio comedor escolar

A partir del 1 de octubre, el Colegio Superior N° 42 "Dr. Agustín Luis Rossi" de Vera contará con un comedor escolar, un proyecto que lleva años de gestión.
La iniciativa, que se remonta al año 2020, fue un esfuerzo continuo del equipo directivo y el senador Osvaldo Sosa. El profesor Walter Pighin, la directora Mariela Rojas, la vicedirectora Valeria Montiel y el licenciado Miguel Gómez destacaron el trabajo que ha permitido consolidar este proyecto.
"Lo normal es que cada chico coma en su casa, pero ante la situación de exclusión que viven muchos hogares, el Estado, a través de la escuela, debe asegurar el acceso a este derecho, ya que la alimentación es fundamental para el aprendizaje", explicó Miguel Gómez.
El comedor, que comenzará a funcionar en el Salón de Usos Múltiples (SUM) interno, podrá atender a unos 250 alumnos diarios. Actualmente, la institución coordina los detalles con la Cocina Centralizada para adquirir los elementos necesarios y conseguir un ayudante de cocina, ya que los utensilios de la copa de leche no son suficientes para un servicio de comedor.
La intendenta Paula Mitre se ha sumado al proyecto, ofreciendo el uso provisional de una vivienda del edificio mientras se construye el espacio definitivo del comedor. El equipo se mostró "muy ansioso por empezar a compartir la comida con nuestros alumnos y disfrutar de esta alegría institucional".
A mediados de junio, una delegación del Ministerio de Desarrollo Productivo visitó Vera para anunciar una asistencia económica para los sectores afectados por la reciente inundación.
La intendenta Paula Mitre recibió a los funcionarios provinciales y agradeció la "rápida respuesta" del gobierno. La asistencia, un desembolso inicial de $120 millones, sería administrada por la Asociación para el Desarrollo del departamento Vera y destinada a comerciantes, emprendedores y ganaderos.
Según el secretario de Comercio Interior y Servicios, Gustavo Rezzoaglio, la línea de crédito ofrecida tendría un monto de hasta $1 millón, con tasa cero y un plazo de devolución de 12 cuotas fijas, con tres meses de gracia. Este apoyo tenía como objetivo ayudar a los afectados a cubrir gastos extraordinarios, reponer herramientas o refaccionar locales.
A pesar de la urgencia del anuncio, la entrega de solicitudes finalizó el 27 de junio, pero los emprendedores y comerciantes aún no han recibido los fondos prometidos. La espera, que ya supera los 60 días, ha dejado a los damnificados sin la ayuda que se les había prometido.
