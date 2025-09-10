Una verense en el Mundial de Taekwondo ITF

El evento, que tendrá lugar del 9 al 12 de octubre en el Microestadio Malvinas Argentinas, reunirá a más de 1000 competidores de 20 países. Además de los emocionantes combates, los asistentes podrán disfrutar de competencias de formas, roturas y exhibiciones especiales en las 8 áreas de competencia.
Nacida en Vera, Carla es hija del legendario Carlos García, el multifacético creador de Montecarlo Publicidad de quien heredó su vocación de locutora, profesión que desempeña con gran profesionalismo en la ciudad de Santa Fe.
Carla García, taekwondista de la ciudad de Santa Fe, se prepara para cumplir el sueño de su vida: competir en un Mundial. Nacida en Vera, esta atleta de 50 años (15 de ellos dedicados al taekwondo) representará a su ciudad natal en el Mundial de Taekwondo ITF UNION, que se celebrará en Buenos Aires.
Más allá de su pasión por las artes marciales, Carla es una reconocida locutora, profesión que heredó de su padre, el legendario Carlos García, fundador de Montecarlo Publicidad. Esta doble faceta, de deportista y comunicadora, la convierte en un verdadero orgullo para la ciudad de Vera.
El Mundial promete ser un espectáculo para toda la familia, con shows continuos y una ceremonia de premiación que reconocerá a los mejores atletas de cada categoría con medallas únicas para el 1er, 2do y dos 3ros puestos.
