Orgullo del norte provincial

Una verense en el Mundial de Taekwondo ITF

El evento, que tendrá lugar del 9 al 12 de octubre en el Microestadio Malvinas Argentinas, reunirá a más de 1000 competidores de 20 países. Además de los emocionantes combates, los asistentes podrán disfrutar de competencias de formas, roturas y exhibiciones especiales en las 8 áreas de competencia.