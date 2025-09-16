La SRA valora el Presupuesto 2026 y pone el foco en la infraestructura

La Sociedad Rural Argentina (SRA) emitió un comunicado en el que respalda la presentación del Presupuesto 2026 por parte del presidente Javier Milei, destacando la importancia de contar con una Ley de Leyes.
La Sociedad Rural Argentina (SRA) emitió un comunicado en el que respalda la presentación del Presupuesto 2026 por parte del presidente Javier Milei, destacando la importancia de contar con una Ley de Leyes.
La entidad agraria subraya que un presupuesto aprobado no solo eleva la calidad institucional del país, sino que también establece un marco claro para debatir y ejecutar las prioridades nacionales.
La SRA resalta que la ausencia de un presupuesto aprobado durante los últimos dos años ha generado incertidumbre y ha dificultado la planificación a largo plazo. Según la entidad, la aprobación de esta ley es un paso crucial para restaurar la estabilidad y la previsibilidad económica, elementos que consideran esenciales para el desarrollo productivo.
Más allá de la aprobación del presupuesto, la SRA enfatiza otra de las demandas históricas de los productores: la realización de obras públicas, en particular en infraestructura. La entidad señala que la falta de inversión en rutas, caminos rurales y redes de conectividad ha limitado la capacidad de producción y ha dificultado el transporte de la cosecha y la mercadería.
"Las obras de infraestructura, postergadas durante tantos años, permitirán una mayor conectividad en todo el país, lo que se traducirá en más trabajo, arraigo y más producción", sostiene el comunicado. La SRA argumenta que la mejora de la infraestructura no solo optimizará la logística, sino que también fomentará el desarrollo regional y la permanencia de las familias en las zonas rurales.
El comunicado de la Sociedad Rural también hace un llamado directo a la clase política, instando al presidente Milei a trabajar en conjunto con los gobernadores para alcanzar los consensos necesarios para el crecimiento del país. La entidad considera que la colaboración entre el gobierno nacional y las provincias es indispensable para implementar políticas efectivas que beneficien a todos los sectores.
En este sentido, la SRA se posiciona como un actor clave en la búsqueda de acuerdos, reafirmando su compromiso de colaborar con legisladores de distintos bloques para impulsar un marco institucional que favorezca el crecimiento económico y social de la Argentina.
