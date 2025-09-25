Marcado ascenso térmico, acompañado por precipitaciones escasas en la mayor parte del área agrícola
La perspectiva comenzará con temperaturas algo bajo lo normal, pero el pronto y vigoroso retorno de los vientos del Trópico producirá temperaturas sobre lo normal en la mayor parte del área agrícola, con focos de calor intenso sobre todo el norte y el centro norte, y registros elevados, pero menos extremos sobre el centro-sur y el sur y las zonas cercanas al Litoral Atlántico. A continuación, se producirá el paso de un frente con débil e irregular actividad, produciendo precipitaciones predominantemente escasas, con focos aislados de registros moderados a abundantes sobre el extremo norte del NOA.
Solamente, el centro-este del NOA, el sudeste de la Región del Chao, el extremo sudeste del Paraguay y el centro de la Mesopotamia observarán precipitaciones moderadas a abundantes (10 a 25 mm), con focos con valores superiores.
El nordeste del NOA, la mayor parte de la Región del Chaco, Misiones, el norte de Corrientes, el norte de Córdoba, el sudeste del Paraguay y el norte de Santa Fe observarán temperaturas máximas superiores a 30°C, con focos superiores a 35 y 40°C, hacia el norte.
El este del NOA, gran parte de Cuyo, la mayor parte de la Mesopotamia, el norte y el oeste de la Región Pampeana y la mayor parte del Uruguay observarán temperaturas máximas entre 25y 30°C, con focos con valores superiores y otros inferiores.
El oeste del NOA, el oeste de Cuyo, la mayor parte de la Región Pampeana y el sur del Uruguay observarán temperaturas máximas entre 20 y 25°C. El oeste del NOA y el Litoral Atlántico observarán temperaturas máximas inferiores a 20°C.
Lluvias
A continuación, se producirá el paso de un frente con débil e irregular actividad, produciendo precipitaciones predominantemente escasas, con focos aislados de registros moderados a abundantes sobre el extremo norte del NOA, el sudeste del Paraguay y el centro de la Mesopotamia.
La mayor parte del área agrícola del Conosur registrará precipitaciones escasas a nulas (menos de 10 mm), con algunos focos aislados de valores moderados
Aire polar
La masa de aire polar, que viajará detrás del frente causará un marcado descenso térmico, en la mayor parte del área agrícola, con heladas generales sobre las zonas serranas y cordilleranas del oeste, y focos de heladas localizadas y generales sobre las serranías bonaerenses, llegando con poco vigor hasta el centro-este del Uruguay.
El este del NOA, la mayor parte de la Región del Chaco, el sudeste del Paraguay, Misiones, el norte de Corrientes, el este de Cuyo y el noroeste de la Región Pampeana observarán temperaturas mínimas superiores a 10°C con un amplio foco con temperaturas superiores a 15 y 20°C hacia el norte y otros focos con valores inferiores.
El centro del NOA, el centro de Cuyo, la mayor parte de la Mesopotamia, la mayor parte de la Región Pampeana y gran parte del Uruguay observarán temperaturas mínimas entre 5 y 10°C, con riesgo de heladas localizadas.
El centro-oeste del NOA, el centro-oeste de Cuyo, las serranías de Buenos Aires y el centro-este del Uruguay observarán temperaturas mínimas entre 0 y 5°C, con heladas localizadas.
