Perspectiva agroclimática

Marcado ascenso térmico, acompañado por precipitaciones escasas en la mayor parte del área agrícola

La perspectiva comenzará con temperaturas algo bajo lo normal, pero el pronto y vigoroso retorno de los vientos del Trópico producirá temperaturas sobre lo normal en la mayor parte del área agrícola, con focos de calor intenso sobre todo el norte y el centro norte, y registros elevados, pero menos extremos sobre el centro-sur y el sur y las zonas cercanas al Litoral Atlántico. A continuación, se producirá el paso de un frente con débil e irregular actividad, produciendo precipitaciones predominantemente escasas, con focos aislados de registros moderados a abundantes sobre el extremo norte del NOA.