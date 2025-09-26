Innovación y recambio generacional

San Javier apuesta al futuro del agro: Capacitan a jóvenes arroceros en tecnología de punta

Más de 20 participantes, incluyendo a jóvenes y mujeres, se capacitan en el predio de la Sociedad Rural en una acción enmarcada en el Programa Provincial Impulsa, que cuenta con el respaldo de los ministerios de Desarrollo Productivo, Educación y Trabajo.