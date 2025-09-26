San Javier apuesta al futuro del agro: Capacitan a jóvenes arroceros en tecnología de punta
Más de 20 participantes, incluyendo a jóvenes y mujeres, se capacitan en el predio de la Sociedad Rural en una acción enmarcada en el Programa Provincial Impulsa, que cuenta con el respaldo de los ministerios de Desarrollo Productivo, Educación y Trabajo.
La actividad fue organizada conjuntamente por la Municipalidad de San Javier, el INTA, la Delegación del Ministerio de Desarrollo Productivo, la Asociación de Técnicos de Arroz y la empresa Agronorte, entre otros actores.
San Javier está invirtiendo en el futuro de su principal motor económico: el arroz. La ciudad es sede del Curso de Operación y Buenas Prácticas para el Cultivo de Arroz, una iniciativa clave que busca introducir tecnología de vanguardia y facilitar el recambio generacional en el sector.
Más de 20 participantes, incluyendo a jóvenes y mujeres, se capacitan en el predio de la Sociedad Rural en una acción enmarcada en el Programa Provincial Impulsa, que cuenta con el respaldo de los ministerios de Desarrollo Productivo, Educación y Trabajo.
Articulación Público-Privada y Foco en la Tecnología
La clave del éxito de la jornada es la articulación multisectorial. La actividad fue organizada conjuntamente por la Municipalidad de San Javier, el INTA, la Delegación del Ministerio de Desarrollo Productivo, la Asociación de Técnicos de Arroz y la empresa Agronorte, entre otros actores.
La actividad fue organizada conjuntamente por la Municipalidad de San Javier, el INTA, la Delegación del Ministerio de Desarrollo Productivo, la Asociación de Técnicos de Arroz y la empresa Agronorte, entre otros actores.
La intendente Maribel González subrayó la importancia de esta alianza: “El arroz es una de las actividades más tradicionales de nuestra región. Acompañar con políticas públicas este recambio generacional y la incorporación de tecnología es apostar a fortalecer la actividad productiva y a generar más oportunidades laborales”.
El secretario general de la Municipalidad, Marcial Bugnon, complementó esta visión, destacando que el curso “forma parte de una política de innovación que busca introducir nuevas tecnologías al sistema arrocero, una cadena productiva fundamental en la generación de empleo en la región”.
Las Herramientas del Agro Moderno
La capacitación está a cargo del ingeniero agrónomo y docente universitario Lisandro Repeto, instructor certificado de Agronorte. Los temas abordados son cruciales para el manejo eficiente y la rentabilidad del cultivo:
La actividad fue organizada conjuntamente por la Municipalidad de San Javier, el INTA, la Delegación del Ministerio de Desarrollo Productivo, la Asociación de Técnicos de Arroz y la empresa Agronorte, entre otros actores.
Uso de pilotos automáticos en tractores. Sistematización de riego. Software de diseño para el manejo eficiente del agua en la arrocera.
Joaquín Avilé, Asistente Técnico de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, enfatizó que “para nuestra provincia es clave la cadena del arroz y apoyamos la introducción de nuevas tecnologías en el sector".
Jóvenes Arroceros, un Futuro Asegurado
El secretario de Desarrollo Productivo, Pablo Díaz, resaltó la buena convocatoria y la creciente participación de mujeres en el ámbito agropecuario, reflejando la importancia de estos espacios de formación.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Técnicos de Arroz, Leonardo Van Opstal, valoró especialmente la presencia de jóvenes egresados de escuelas agrotécnicas. “Es un verdadero recambio generacional que se prepara con las herramientas tecnológicas que exige el futuro del agro”, concluyó.
El curso se consolida así como una pieza fundamental para asegurar que la cadena del arroz en San Javier se mantenga competitiva, sostenible y lista para los desafíos del mercado moderno.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.