Informe de la BCR

El transporte de cargas espera cerrar la campaña 2024/25 con crecimiento del 6% en volumen

De esta manera, se consolidaría el tercer mayor volumen logístico de granos de la historia. Con expectativas de movilizar más de 2,5 millones de camiones y 320.000 vagones de tren, la logística agroindustrial crece 3,6% en los primeros siete meses del año