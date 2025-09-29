La ganadería argentina se reúne en Córdoba para capitalizar su crecimiento

La primera Expo Ganadera del Centro abrió hoy sus puertas en el Centro de Convenciones de Córdoba y se extenderá hasta mañana.
Este lunes y martes, el Centro de Convenciones de Córdoba es sede de la primera Expo Ganadera del Centro. El encuentro reúne a productores, empresarios y expertos para debatir sobre innovación, tecnología y oportunidades para el sector. Germán Mihlager, ingeniero agrónomo y uno de los organizadores, comentó cómo nació la iniciativa y cuáles son sus expectativas.
El evento, que busca impulsar la innovación y el crecimiento del sector, nació a partir de la iniciativa de tres amigos, entre ellos Germán Mihlager, ingeniero agrónomo, quien destacó que la ganadería “está dando indicios de un ciclo muy importante y muy provechoso para el sector, no solo a nivel nacional sino mundial”.
Mihlager explicó que la Expo surgió de la necesidad de “generar contenido e información” y de poner al productor “de frente a ciertas variables y a innovaciones tecnológicas que lo van a ayudar a capitalizar este momento de crecimiento que atraviesa la ganadería y la demanda internacional de carne”.
“Siempre falta ese punto de encuentro —agregó el ingeniero—, y decidimos armar una Expo que no solo genere ese tipo de situaciones, sino que también convoque a gente del exterior para que cuente cómo ve este proceso y cómo queda posicionada la Argentina después de tantos años de desinversión en el sector ganadero”, aseguró Mihlager.
Córdoba fue elegida como sede “porque concentra el centro geográfico de la actividad ganadera”, señaló el ingeniero. “Hay mucha matriz ganadera en el sur de la región pampeana y también en el norte. Además, Córdoba tiene conectividad, infraestructura y todas las ventajas para alojar una propuesta de este tipo”, resumió.
La presencia internacional es uno de los puntos fuertes de esta primera edición. “Confirmaron su asistencia los embajadores de Marruecos, Panamá y Azerbaiyán, además de tres cámaras comerciales —la argentino-china, la brasileña y la de los Países Bajos— y varios agregados comerciales de Europa y Oriente Medio”, enumeró Mihlager.
Según dijo, las delegaciones llegan con requerimientos vinculados a la cadena cárnica, pero también “han solicitado reuniones con proveedores de otros productos agroindustriales como maní y dulce de leche”. Para el organizador, esto demuestra “un derrame hacia otras actividades” y confirma que “hay un interés muy grande por parte de estos países, que ven a la Argentina como una gran oportunidad”.
La tecnología aplicada a la ganadería será otro de los ejes. “La tecnología viene a simplificar muchas cosas de la gestión y del manejo, a ayudarnos a entender procesos y lograr eficiencia”, destacó Mihlager. Sin embargo, advirtió que “el desafío está en implementarla y en superar los cuellos de botella en conectividad, especialmente en las zonas rurales”.
Por eso, subrayó la importancia de este tipo de eventos: “Espacios como esta Expo permiten que las herramientas tecnológicas se conozcan masivamente. De hecho, tenemos bloques específicos sobre tecnología en las disertaciones principales”, aseguró Mihlager.
En cuanto a las expectativas de concurrencia, el organizador de la Expo se mostró optimista: “Logramos el apoyo genuino de casi todas las entidades vinculadas a la cadena ganadera, públicas y privadas. Esperamos que el productor invierta estos dos días de su agenda para venir y encontrar en esta Expo un punto de encuentro que materialice tantos meses de trabajo”.
Según indicó Mihlager, el objetivo es que “el público tenga dos jornadas de conocimientos, esparcimiento y vinculación”.
