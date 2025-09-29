En la Expo Ganadera del Centro

La ganadería argentina se reúne en Córdoba para capitalizar su crecimiento

Este lunes y martes, el Centro de Convenciones de Córdoba es sede de la primera Expo Ganadera del Centro. El encuentro reúne a productores, empresarios y expertos para debatir sobre innovación, tecnología y oportunidades para el sector. Germán Mihlager, ingeniero agrónomo y uno de los organizadores, comentó cómo nació la iniciativa y cuáles son sus expectativas.