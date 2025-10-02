Ganadería

Carne con trazabilidad y sin deforestación: la apuesta de Argentina para Europa

Durante su participación en la Expo Ganadera del Centro Adrián Bifaretti, del IPCVA, señaló que Argentina cuenta con un 87% de territorio libre de riesgo de deforestación, una ventaja clave para cumplir con la normativa europea y reforzar el posicionamiento de la carne nacional en el mercado premium más valioso del mundo.