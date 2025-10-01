Informe del ROSGAN

La ganadería argentina mostró márgenes superiores al promedio histórico

Recientemente publicado, el informe trimestral de Resultados Económicos Ganaderos elaborado por la Dirección de Análisis Pecuario de la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGPyA) revela márgenes muy favorables para los diferentes planteos ganaderos.