Concluyó la primera etapa del plan de pavimentación en Ramona

Ramona finalizó la primera etapa del plan de pavimentación con cuatro cuadras nuevas y avanza con obras en Azcuénaga y Urquiza. Además, la Comuna gestionó mejoras viales ante Vialidad Provincial y alumnos de la Escuela Nº 382 visitaron el Museo Histórico como parte de un proyecto educativo.
En el marco del plan de pavimentación lanzado por la Comuna de Ramona, quedó finalizada la primera etapa que incluyó la ejecución de cuatro cuadras en las calles Viamonte (0 a 100), Castelli (0 a 100) y Güemes (200 a 400).
Las obras fueron realizadas en tiempo y forma según lo proyectado, con el objetivo de mejorar la transitabilidad, reducir el polvo y el barro, y facilitar el acceso a servicios. Este avance impacta directamente en la calidad de vida de decenas de familias y revaloriza las propiedades de la zona.
El programa continuará con la segunda etapa, que contempla el hormigonado de distintos tramos de calles Azcuénaga y Urquiza. La inversión, cercana a los 200 millones de pesos, se financia a través del Programa Municipal de Inversiones (PROMUDI), mediante la operatoria de crédito público.
El presidente comunal, José Barbero, mantuvo una reunión de trabajo en la Dirección Provincial de Vialidad con el subadministrador del organismo, arquitecto Sergio Cardozo.
Durante el encuentro, Barbero planteó la necesidad de reparar el reductor de velocidad del acceso norte, dañado por el tránsito de vehículos pesados, y propuso ejecutar tareas de sellado de juntas y fisuras sobre la Ruta Provincial Nº 22, con el objetivo de garantizar un mejor mantenimiento de la calzada.
Desde Vialidad Provincial destacaron el plan de obras en marcha y ratificaron el compromiso de acompañar a los gobiernos locales en la optimización de la infraestructura vial santafesina.
En el plano educativo y cultural, los alumnos de 3º grado de la Escuela Primaria Nº 382 realizaron una visita guiada al Museo Histórico Comunal, en el marco de un proyecto sobre la historia local.
La jornada permitió a las niñas y niños conocer la vida de los primeros habitantes de Ramona y observar distintos objetos que integran el patrimonio del edificio. La experiencia despertó gran interés entre los estudiantes, que realizaron preguntas y mostraron entusiasmo por los contenidos compartidos.
La actividad, organizada junto al Grupo Turismo Rural, busca que el Museo sea un espacio dinámico y accesible para todas las edades, fortaleciendo la identidad cultural y el sentido de pertenencia en la comunidad.
