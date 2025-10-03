Departamento Castellanos

Concluyó la primera etapa del plan de pavimentación en Ramona

Ramona finalizó la primera etapa del plan de pavimentación con cuatro cuadras nuevas y avanza con obras en Azcuénaga y Urquiza. Además, la Comuna gestionó mejoras viales ante Vialidad Provincial y alumnos de la Escuela Nº 382 visitaron el Museo Histórico como parte de un proyecto educativo.