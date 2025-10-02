Un plan histórico de pavimentación transformará la circulación en Esperanza

El intendente de Esperanza, Rodrigo Müller, promulgó este miércoles el Plan de Pavimento 2025, una iniciativa que contempla la ejecución de 349 cuadras en distintos barrios de la ciudad y que, según definió, marcará “un antes y un después en la historia de Esperanza”.
En el acto oficial, participaron cuatro de los cinco concejales que acompañaron el proyecto en el Concejo Municipal. Müller agradeció el respaldo y destacó que el plan incorpora “criterios técnicos, financieros y urbanísticos superadores”, además de contemplar obras hídricas para garantizar la durabilidad del pavimento y un esquema de pago accesible para los vecinos.
“Este plan les permitirá a los vecinos ganar en calidad de vida, porque el pavimento no solo significa más comodidad, sino también seguridad vial, mejor circulación, menos mantenimiento y mayor valorización de cada barrio”, subrayó el mandatario.
Cómo será el plan
El proyecto incluye cuadras en los barrios Los Troncos, La Orilla, Alborada, Unidos, Este, Sur, Oeste y Norte. Los vecinos podrán abonar la obra al contado o en hasta 84 cuotas sin interés, con un sistema de actualización que reflejará los costos reales de ejecución.
Un aspecto innovador es que la ejecución de las obras estará vinculada al índice de cobrabilidad, lo que asegura que los recursos recaudados respalden el avance de los frentes de obra.
Además, se proyecta la conversión en avenidas de tres arterias estratégicas: Hohenfels (desde Av. Córdoba hasta Soler), Soler (de Hohenfels a Janssen) y Rafaela (de 9 de Julio a Soler), con el objetivo de ordenar la circulación y descongestionar otras calles.
Control y transparencia
El costo para cada frentista se calculará mediante un sistema proporcional que considera frente y superficie del inmueble. La Comisión Vecinal de Seguimiento del Plan de Pavimento continuará en funciones, garantizando transparencia y control ciudadano.
Pese a que en planes anteriores la morosidad alcanzó el 35%, la actual gestión municipal decidió mantener el 18% de incobrabilidad para no incrementar la carga sobre los vecinos, confiando en mejorar los niveles de cobrabilidad mediante mayor eficacia administrativa.
