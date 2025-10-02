Pirola será anfitrión de Tepp, en una nueva Asamblea Ciudadana en Esperanza

Este viernes 3 de octubre, a las 19 horas, en el Club El Encuentro (1º de Mayo 2300), se realizará en Esperanza una nueva Asamblea Ciudadana que contará con la presencia de Caren Tepp, candidata a diputada nacional por Fuerza Patria.
El senador destacó la importancia de construir propuestas desde los territorios y consolidar un canal directo con la ciudadanía. Será este viernes 3 de octubre a las 19 horas.
La actividad, que se propone como un espacio abierto de diálogo con vecinos e instituciones de Las Colonias, tendrá como anfitrión al senador provincial Rubén Pirola, quien destacó la importancia de seguir consolidando vínculos en el territorio.
“Caren tiene un perfil que dialoga con los valores que hemos puesto en eje en estos años: trabajo, cercanía y resultados compartidos con vecinos e instituciones”, señaló el legislador.
Pirola sostuvo que la visita de Tepp “va en línea con la idea de consolidar un canal directo que permita construir una agenda nacional que represente cabalmente las prioridades que plantean los territorios del interior santafesino”.
La Asamblea se plantea como un ámbito participativo, donde las demandas locales puedan expresarse sin intermediaciones.
“Se trata de terminar con un modelo de práctica política prepotente e individualista, y construir en cambio una alternativa basada en la solidaridad, el respeto a la diversidad y el crecimiento apoyado en la producción y no en la especulación”, concluyó Pirola.
