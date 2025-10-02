Borla y Scaglia recorrieron localidades del departamento San Justo y destacaron la fuerza del interior

El senador provincial Rodrigo Borla y la actual vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, candidata a diputada nacional por Provincias Unidas, realizaron una recorrida por distintas localidades del departamento San Justo junto al ministro de Gobierno, Fabián Bastía.
Durante las actividades, Borla remarcó que “nuestro espacio es la principal alternativa que se construye desde el interior hacia Buenos Aires”.
En ese sentido, comparó la actual concentración de recursos en la región metropolitana con disputas históricas: “Aunque no parezca, parecería que volvemos a retomar la lucha del general López nuevamente. Pasaron 200 años y estamos hablando de los mismos temas”, señaló.
Agenda en el departamento
La recorrida comenzó en Videla, con diversas actividades institucionales en la ciudad de San Justo. Posteriormente, la comitiva visitó Ramayón, donde fueron recibidos por el presidente comunal Martín Truchet en la plaza central, actualmente en obras de restauración y puesta en valor.
En Gobernador Crespo, firmaron un convenio del Programa El Brigadier con la Residencia Santa Rosa, visitaron el Club Belgrano y brindaron una conferencia de prensa frente al SAMCo local, que será totalmente reformado y refuncionalizado con una inversión provincial superior a los 1.600 millones de pesos.
El itinerario culminó en Pedro Gómez Cello, donde los funcionarios recorrieron el Centro de Salud local para observar los trabajos en ejecución y mantuvieron un encuentro con representantes de instituciones de la comunidad.
