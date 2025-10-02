Actividad legislativa

Borla y Scaglia recorrieron localidades del departamento San Justo y destacaron la fuerza del interior

La recorrida comenzó en Videla, con diversas actividades institucionales en la ciudad de San Justo. Posteriormente, la comitiva visitó Ramayón, donde fueron recibidos por el presidente comunal Martín Truchet en la plaza central, actualmente en obras de restauración y puesta en valor.