Alerta amarillo por vientos fuertes en dos provincias de Argentina

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta a Chubut y Santa Cruz.

El sur se ve afectado por el aviso. Crédito: Malena Rodríguez
 9:56

El mal clima se mantiene este jueves en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte.

Se trata de un alerta amarillo que sigue para zonas de las provincias de Chubut y Santa Cruz.

El gráfico de alertas del SMN.El gráfico de alertas del SMN.

Alerta amarillo por viento fuerte

De acuerdo con el reporte del organismo, para zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h".

Vientos intensos, con ráfagas que pueden superar los 90 km/hImagen ilustrativa.

Recomendaciones del SMN por viento fuerte

  • Evitar actividades al aire libre.
  • Asegurar los elementos que puedan volarse.
  • Mantenerse informado por autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Servicio Meteorológico Nacional
Chubut
Santa Cruz

