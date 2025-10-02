Pronóstico del jueves en la ciudad de Santa Fe: ¿vuelven las lluvias?

Este jueves la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo parcialmente cubierto a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mayor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
La temperatura mínima fue de 13º y la máxima sería de 27°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que se esperan precipitaciones durante la mañana y tarde.
En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de lluvias con valores menores al 10% en la mañana y concretas chances de lloviznas en horas de la tarde con probabilidad de entre 10% y 40%. Por la noche vuelven a bajar los valores.
El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 13° y la máxima sería de 27º, bajando a 20° en horas de la noche.
Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 76%, la presión de 1019.2 hPa, viento este a 10 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento noreste entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.
Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.
