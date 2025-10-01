Renuevan cañerías de la red cloacal en dos sectores: por Suipacha y por Salta
Se está llevando a cabo el reemplazo de algunos tramos para mejorar y asegurar la prestación del servicio. En Suipacha hay interrupción parcial del tránsito, mientras que por Salta al 2400 es total el corte.
Por Suipacha al 2500 el tránsito está interrumpido parcialmente. Foto: Gentileza
Con fondos provinciales, Aguas Santafesinas SA (Assa) continúa con el reemplazo de cañerías de la red cloacal domiciliaria en algunos puntos de la ciudad. En lo que va del año se renovaron otros tramos del sistema y sus respectivas conexiones involucradas. El total de estos trabajos demanda hasta el momento una inversión global superior a los $ 500 millones.
Actualmente se está trabajando en dos puntos neurálgicos de la ciudad con mucho tránsito: en Suipacha al 2500 -donde está reducido el paso vehicular- y en Salta al 2400, donde hay una interrupción total del tránsito.
Allí se reemplazarán 200 metros de cloacas y, según explicaron de la empresa, las tareas suelen demandar un plazo de 20 días entre apertura del sector, el movimiento de suelo, el reemplazo de cañerías y la renovación del pavimento.
"Particularmente, sobre calle Salta surgió una complejidad que va a requerir la instalación del sistema de presión de napa por las características del suelo y por la profundidad en la que está la cañería, por lo cual las tareas van a demandar mayor tiempo en ese sector", informaron desde Assa a El Litoral.
En Salta al 2400 también se reemplaza un tramo de cañería cloacal pero requerirá trabajos extras que llevarán más tiempo. Foto: Gentileza
Otros tramos
En lo que va del año, también se recambiaron tramos de cañería del sistema cloacal en La Rioja al 2600, Iturraspe al 1300, 1600 y 2700, Las Heras al 3900, al 4000 y al 4100, 25 de Mayo al 2700.
Estos trabajos se enmarcan dentro de la atención permanente de la red cloacal de la ciudad, con desobstrucciones, cambios de bocas de registro, limpieza preventiva por cuencas y de estaciones elevadoras de cloacas. Desde Assa subrayan que "la ciudad es una de las más complejas del país, por las características topográficas".
