200 metros

Renuevan cañerías de la red cloacal en dos sectores: por Suipacha y por Salta

Se está llevando a cabo el reemplazo de algunos tramos para mejorar y asegurar la prestación del servicio. En Suipacha hay interrupción parcial del tránsito, mientras que por Salta al 2400 es total el corte.