Vecinos alertan por obras inconclusas y calles deterioradas en barrio Esmeralda Este II

Vecinos y comerciantes del barrio Esmeralda Este II, en el norte de la ciudad de Santa Fe, manifestaron su preocupación por el estado de las calles y los servicios. Aunque reconocen ciertos avances, advierten que las obras aún presentan falencias y que varias promesas siguen sin cumplirse. El reclamo llegó a Periodismo Ciudadano de El Litoral.
En este sentido, un comerciante recordó cómo era la vida en la zona antes de la conexión a la red cloacal: “Ahora ha mejorado un poco, venía hace un tiempo falta de mantenimiento. No estaba conectada la cloaca, así que había siempre un desborde de material, y era invivible”.
La incorporación de una parte del sistema representó un cambio importante: “Ahora se ha conectado una parte de la cloaca y han solucionado un tema, si no era por toda la calle era un desborde de material”.
También mencionó mejoras vinculadas al corte de pasto: “Hace dos meses se ha empezado a cortar, estaba medio abandonado. Ahora se reactivó y ya la gente de la Municipalidad se empieza a ver”.
El enripiado de algunas calles que aún esperan pavimentación.
Calles deterioradas y tránsito complicado
La circulación diaria enfrenta dificultades por obras inconclusas yfalta de infraestructura. “Siempre está reducida la calzada y a veces se dificulta mucho. Estas viviendas no tienen estacionamiento y los propietarios lo estacionan en la calzada y se ve reducida. Son calles de doble mano y se dificulta el circular”, describió.
Sobre el estado de las calles, el comerciante reclamó que se cumpla con lo prometido: “Se pasó la máquina, pero esto está enripiado. Acá se cobró por la obra y no se hizo. Esta parte tendría que estar con pavimento y no con la esperanza que nos dijeron que a futuro se iba a hacer”.
Obras en curso generan cortes parciales que afectan la circulación diaria.
Agregó que ya se afrontaron gastos por trabajos que no se concretaron: “Ya llevan varios años sin cumplir y ya se pagó la obra por los propios inquilinos de acá que viven los propietarios”.
Luces LED y expectativas
En cuanto a la iluminación, destacó la colocación de nuevas lámparas: “El tema de iluminación ya se ha mejorado bastante, que han puesto luces LED. Eso no hay duda”.
Pese a reconocer este avance, insistió en que el barrio estuvo desatendido durante un largo período, lo que refleja la necesidad de una planificación integral, que no se limite a soluciones parciales y que logre garantizar condiciones adecuadas para quienes residen en la zona.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.