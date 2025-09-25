#HOY:

Vecinos alertan por obras inconclusas y calles deterioradas en barrio Esmeralda Este II

El barrio enfrenta problemas de infraestructura y circulación por obras inconclusas y calles estrechas, mientras algunas intervenciones recientes buscan mejorar la transitabilidad y seguridad.

Tramos enripiados evidencian calles que aún esperan pavimentación definitiva.
 23:33
Por: 

Vecinos y comerciantes del barrio Esmeralda Este II, en el norte de la ciudad de Santa Fe, manifestaron su preocupación por el estado de las calles y los servicios. Aunque reconocen ciertos avances, advierten que las obras aún presentan falencias y que varias promesas siguen sin cumplirse. El reclamo llegó a Periodismo Ciudadano de El Litoral.

Cloacas y mantenimiento

En este sentido, un comerciante recordó cómo era la vida en la zona antes de la conexión a la red cloacal: “Ahora ha mejorado un poco, venía hace un tiempo falta de mantenimiento. No estaba conectada la cloaca, así que había siempre un desborde de material, y era invivible”.

La incorporación de una parte del sistema representó un cambio importante: “Ahora se ha conectado una parte de la cloaca y han solucionado un tema, si no era por toda la calle era un desborde de material”.

También mencionó mejoras vinculadas al corte de pasto: “Hace dos meses se ha empezado a cortar, estaba medio abandonado. Ahora se reactivó y ya la gente de la Municipalidad se empieza a ver”.

El enripiado de algunas calles que aún esperan pavimentación.El enripiado de algunas calles que aún esperan pavimentación.

Calles deterioradas y tránsito complicado

La circulación diaria enfrenta dificultades por obras inconclusas y falta de infraestructura. “Siempre está reducida la calzada y a veces se dificulta mucho. Estas viviendas no tienen estacionamiento y los propietarios lo estacionan en la calzada y se ve reducida. Son calles de doble mano y se dificulta el circular”, describió.

Sobre el estado de las calles, el comerciante reclamó que se cumpla con lo prometido: “Se pasó la máquina, pero esto está enripiado. Acá se cobró por la obra y no se hizo. Esta parte tendría que estar con pavimento y no con la esperanza que nos dijeron que a futuro se iba a hacer”.

Obras en curso generan cortes parciales que afectan la circulación diaria.Obras en curso generan cortes parciales que afectan la circulación diaria.

Agregó que ya se afrontaron gastos por trabajos que no se concretaron: “Ya llevan varios años sin cumplir y ya se pagó la obra por los propios inquilinos de acá que viven los propietarios”.

Luces LED y expectativas

En cuanto a la iluminación, destacó la colocación de nuevas lámparas: “El tema de iluminación ya se ha mejorado bastante, que han puesto luces LED. Eso no hay duda”.

Pese a reconocer este avance, insistió en que el barrio estuvo desatendido durante un largo período, lo que refleja la necesidad de una planificación integral, que no se limite a soluciones parciales y que logre garantizar condiciones adecuadas para quienes residen en la zona.

Santa Fe Ciudad

