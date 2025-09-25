Expertos locales

Un estudio revela que Santa Fe aún legisla más para reparar que para prevenir inundaciones

La inundación del río Salado en 2003 marcó un antes y un después en Santa Fe. Una investigación académica presentada en las V Jornadas Nacionales de Línea de Ribera y Riesgo Hídrico analiza cómo ese desastre influyó en la sanción de normativas para enfrentar emergencias, aunque la prevención sigue siendo la gran deuda pendiente.