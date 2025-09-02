Conformaron una mesa de trabajo

Provincia y Municipio refuerzan obras para reducir el riesgo hídrico en Santa Fe

Avanzan en acciones conjuntas para mejorar el sistema de defensas, mantener estaciones de bombeo y optimizar la red de drenaje urbano. La planificación incluye nuevas obras en el Dique 2 del Puerto y la continuidad de los trabajos en el Terraplén Garello.