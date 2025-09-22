#HOY:

Vecinos de Colastiné Norte reclaman por usurpaciones sobre el anillo de defensa

Aseguran que la situación empeoró en los últimos tiempos y que son cada vez más las viviendas precarias que se instalan. Como contraste, a pocos metros el Gobierno construye el imponente terraplén Garello.

 17:58
El aumento de hechos de inseguridad en Colastiné Norte, particularmente por calle Las Casuarinas, entre la ruta provincial Nº 1 y el terraplén, llevó a un grupo de vecinos a denunciar públicamente la instalación de un asentamiento sobre el anillo defensivo.

Aunque pidieron el anonimato de sus nombres, El Litoral pudo acceder a varios reclamos y denuncias de un grupo de habitantes de la zona que recurrieron a los medios para amplificar un reclamo que demora en ser atendido.

“Lo más grave es el asentamiento que está sobre el terraplén. Es un lugar que no se debería transitar y mucho menos hacer casas, por una sencilla razón: los asentamientos rompen el terraplén y en caso de inundación ingresa el agua a zonas habitables”, dijo uno de los entrevistados por CyD Litoral.

El lugareño recorrió las inmediaciones junto al móvil periodístico y puso en contraste que “aquí en el caso particular del terraplén Garello se están haciendo obras, pero hacia el norte fue creciendo el asentamiento”.

Las describen como “construcciones irregulares, que se encuentran enganchadas a la energía eléctrica”, dice mientras señala la maraña de cables que llega al otro lado de la defensa a través de postes de eucaliptus.

Hechos de inseguridad

La problemática recurrente sigue siendo la inseguridad: “Los robos a partir de la instalación del asentamiento se están dando constantemente, todas las noches hay lío y griterío, y hasta hemos escuchado tiros”, abunda el vecino.

Vecinos de Colastiné Norte reclaman por usurpaciones sobre el anillo de defensaEl tendido eléctrico cruza el terraplén y llega a las casas fuera del anillo defensivo. Foto: El Litoral

Si bien destacan que “la Policía siempre actuó rápidamente, los llevan a la comisaría y luego tienen que largarlos”, lamentan. Además, saben que “hay gente vigilando desde el terraplén”, en clara alusión a aquellas personas de mal vivir que esperan el momento que una vivienda queda vacía para dar el golpe.

En el caso particular de uno de los entrevistados, “de 2010 a la fecha me han entrado unas 8 o 9 veces. En una me desvalijaron la casa y el año pasado en una semana y media me robaron dos bombas y las garrafas de gas. Los denuncié con nombre y apellido porque conocemos a toda la gente y lo sigo viendo en la calle pasar todos los días”, recordó.

Vecinos de Colastiné Norte reclaman por usurpaciones sobre el anillo de defensaSe trata de una zona densamente poblada del distrito la Costa. Foto: Captura Google Maps

Otro de los denunciantes sostuvo que “por un lado, la provincia desembolsó un montón de dinero” para la obra faraónica que representa el terraplén Garello “y al lado te la rompen con usurpaciones”.

En ese sentido, explicó que “hablamos con la Municipalidad y no se hacen cargo, hablamos con el Ministerio Público de la Acusación y no pasó nada, por eso no nos queda más opción que pedirle ayuda a los medios”.

Terraplén Garello

Según informó El Litoral en sus ediciones anteriores el terraplén Garello fue construido originalmente en 1992, cuando se levantaron los principales anillos de defensa de toda la costa.

Se procedió a la reconstitución del talud húmedo y protección del lecho con una manta de bloques de hormigón adheridos a una manta geotextil.El Gobierno de Santa Fe realizó una fuerte inversión en la obra del terraplén Garello. Foto: El Litoral

Está ubicado a la altura de la toma de agua, en la confluencia de los ríos Ubajay y Colastiné, en jurisdicción del barrio Colastiné Norte, del distrito de la Costa. Justamente dicha confluencia es la que en épocas de río alto genera la erosión en la defensa y la rompe.

