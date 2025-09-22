Vecinos de Colastiné Norte reclaman por usurpaciones sobre el anillo de defensa
Aseguran que la situación empeoró en los últimos tiempos y que son cada vez más las viviendas precarias que se instalan. Como contraste, a pocos metros el Gobierno construye el imponente terraplén Garello.
Existen denuncias policiales, al 0800 de la Municipalidad y ante el MPA. Foto: El Litoral
El aumento de hechos de inseguridad en Colastiné Norte, particularmente por calle Las Casuarinas, entre la ruta provincial Nº 1 y el terraplén, llevó a un grupo de vecinos a denunciar públicamente la instalación de un asentamiento sobre el anillo defensivo.
Aunque pidieron el anonimato de sus nombres, El Litoral pudo acceder a varios reclamos y denuncias de un grupo de habitantes de la zona que recurrieron a los medios para amplificar un reclamo que demora en ser atendido.
“Lo más grave es el asentamiento que está sobre el terraplén. Es un lugar que no se debería transitar y mucho menos hacer casas, por una sencilla razón: los asentamientos rompen el terraplén y en caso de inundación ingresa el agua a zonas habitables”, dijo uno de los entrevistados por CyD Litoral.
El lugareño recorrió las inmediaciones junto al móvil periodístico y puso en contraste que “aquí en el caso particular del terraplén Garello se están haciendo obras, pero hacia el norte fue creciendo el asentamiento”.
Las describen como “construcciones irregulares, que se encuentran enganchadas a la energía eléctrica”, dice mientras señala la maraña de cables que llega al otro lado de la defensa a través de postes de eucaliptus.
Hechos de inseguridad
La problemática recurrente sigue siendo la inseguridad: “Los robos a partir de la instalación del asentamiento se están dando constantemente, todas las noches hay lío y griterío, y hasta hemos escuchado tiros”, abunda el vecino.
El tendido eléctrico cruza el terraplén y llega a las casas fuera del anillo defensivo. Foto: El Litoral
Si bien destacan que “la Policía siempre actuó rápidamente, los llevan a la comisaría y luego tienen que largarlos”, lamentan. Además, saben que “hay gente vigilando desde el terraplén”, en clara alusión a aquellas personas de mal vivir que esperan el momento que una vivienda queda vacía para dar el golpe.
En el caso particular de uno de los entrevistados, “de 2010 a la fecha me han entrado unas 8 o 9 veces. En una me desvalijaron la casa y el año pasado en una semana y media me robaron dos bombas y las garrafas de gas. Los denuncié con nombre y apellido porque conocemos a toda la gente y lo sigo viendo en la calle pasar todos los días”, recordó.
Se trata de una zona densamente poblada del distrito la Costa. Foto: Captura Google Maps
Otro de los denunciantes sostuvo que “por un lado, la provincia desembolsó un montón de dinero” para la obra faraónica que representa el terraplén Garello “y al lado te la rompen con usurpaciones”.
Según informó El Litoral en sus ediciones anteriores el terraplén Garello fue construido originalmente en 1992, cuando se levantaron los principales anillos de defensa de toda la costa.
El Gobierno de Santa Fe realizó una fuerte inversión en la obra del terraplén Garello. Foto: El Litoral
Está ubicado a la altura de la toma de agua, en la confluencia de los ríos Ubajay y Colastiné, en jurisdicción del barrio Colastiné Norte, del distrito de la Costa. Justamente dicha confluencia es la que en épocas de río alto genera la erosión en la defensa y la rompe.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.