Colastiné Norte: preocupante socavón en la defensa por descartes ilegales de líquidos

Los vecinos de Colastiné Norte están muy preocupados por una grieta que se formó sobre la defensa contra inundaciones que protege el barrio costero. El sector averiado está ubicado a la altura del kilómetro 2,5 de la RP1, al fondo del barrio contra el río, más precisamente sobre el terraplén entre las calles Ibira Pita y Las Macluras. A esa altura, la jurisdicción pertenece al municipio de Santa Fe.
La grieta y socavón de la defensa se formó esta semana cuando un camión cisterna arrojó líquidos de descarte sobre la misma hacia el bañado. La fuerza del agua formó cárcavas que con las lluvias se fueron agrandando. Esto despertó la alarma del vecindario, ya que la defensa el clave cuando el río crece y su mantenimiento y control es permanente.
Fueron los mismos vecinos quienes advirtieron la presencia del camión que realizaba dicha maniobra de descarte de líquidos y se acercaron hasta el lugar para reclamarle a las personas que viajaban a bordo que no lo hagan, al tiempo que denunciaban la situación al 911 y registraban lo que ocurría con la cámara de sus móviles.
“Era un líquido oscuro, por lo que primero pensamos que era lo peor, que se trataba de desechos cloacales”, dijo Damaris, una de las vecinas. Pero “más tarde comprobamos que era otra cosa, como un barro espeso que si bien era agua de lluvia, según dijeron los ocupantes del camión, la fuerza del chorro produjo la grieta en la defensa”.
El video del camión arrojando el líquido sobre la defensa se viralizó rápidamente a través de las redes sociales.
Qué sabe la Municipalidad
De acuerdo a lo que pudo saber El Litoral, la Municipalidad de Santa Fe está al tanto de lo sucedido. Este viernes por la mañana el intendente Juan Pablo Poletti se refirió al tema y dijo: “Haremos la investigación necesaria, pero además vamos a trabajar arduamente en el control y si detectamos camiones circulando sobre el terraplén y realizando este tipo de maniobras, los multaremos”.
Por estas horas personal del área de Control está tratando de identificar al camión de forma conjunta con la Policía que arribó al lugar cuando ocurrían los hechos, ya que el vehículo no tenía patente.
Además de esta situación, la Municipalidad atiende otro problema similar que se detectó sobre el terraplén Garello, en la zona cercana a la toma de agua de ASSA. Allí se formó una cárcava. Las áreas de Gestión de Riesgo y Asuntos Hídricos están terminando de elaborar un informe para elevarlo a la Provincia, que es la responsable del manteamiento de las defensas.
Cabe señalar que la Provincia lleva adelante un plan de mantenimiento de las defensas de la costa, tras licitar las obras a cargo de una Unión Transitoria de Empresas.
Días atrás la Provincia emitió un comunicado en el que dio a conocer que ya completó los refuerzos en el sistema de defensas del Gran Santa Fe y “continúa con más del 70 % de avance en la rehabilitación del Terraplén Garello, en la defensa este”, se indicó.
