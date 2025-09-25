El nuevo multiespacio Lemon Arena amplía la oferta de eventos en Santa Fe

Contenido realizado para Lemon Arena
Funcionarios y empresarios locales destacaron la relevancia del proyecto para dinamizar la actividad cultural, empresarial y turística, posicionando a la ciudad como un destino innovador y accesible para distintos tipos de eventos.
La ciudad de Santa Fe sumó un nuevo espacio pensado para la realización de eventos empresariales, shows y competencias deportivas: Lemon Arena, ubicado en la Ruta 168. Con infraestructura moderna que incluye escenario interior y exterior, camarines y estacionamiento propio, se presenta como una propuesta integral para distintos tipos de público y actividades.
El intendente Juan Pablo Poletti destacó la importancia de la iniciativa: “La verdad que muy contento que Santa Fe cuente con un espacio así, de esto se trata lo que queremos, apoyar la inversión del privado, público y privado trabajando juntos por el desarrollo de una ciudad que quiere cambiar, ser distinta, dejar de ser aburrida”.
Poletti señaló además que se han realizado mejoras en la zona para facilitar el acceso y la seguridad: “Ya va a empezar a funcionar el colectivo de la zona, está terminando el puente peatonal, hemos iluminado, vamos a hacer una vereda que llegue directo a los boliches”.
Por su parte, Marcela Aeberhard, secretaria de Turismo de la provincia, subrayó el valor estratégico del nuevo espacio para la actividad económica y cultural: “Nos llena de orgullo que el empresariado santafesino sume espacios que jerarquizan la propuesta de la nocturnidad. Está muy cerca de Paraná, significa un nuevo lugar que potencia la oferta turística de la provincia y de la ciudad capital”.
Aeberhard remarcó el respaldo institucional al sector privado: “Queremos allanar el camino, simplificar trámites y el respaldo de la provincia diciendo presente”. Además, resaltó la oportunidad que representa el turismo de cercanía: “En este contexto económico, tiene una oportunidad, somos muchos los que vamos a aprovechar para disfrutar de la provincia y de los corredores que tenemos”.
A su turno, Leónidas “Chino” Bonaveri, empresario a cargo del proyecto, detalló las características de Lemon Arena y la versatilidad del espacio: “Hoy estamos plantando el limonero, es un multiespacio que viene a cubrir una necesidad que tenía la ciudad. Un lugar donde se puedan realizar eventos empresariales, musicales, recitales y hasta deportivo”.
Bonaveri resaltó también la apertura del espacio para la comunidad: “Las puertas están abiertas para que todo el que quiera que el Lemon Arena sea su escenario. Está en una zona donde cuatro gobiernos designaron que era el lugar de recreación y por eso nosotros apostamos e invertimos. Consideramos que no afecta nada a los vecinos y tiene una vinculación con las salidas arteriales de la ciudad”.
Por último, el empresario expresó su compromiso con la ciudad: “Somos locos emprendedores que le invertimos siempre en la ciudad, porque nos gusta que Santa Fe crezca, es nuestro objetivo. Lemon Arena llegó para quedarse y para cautivar toda clase de eventos y esperamos que así sea y que se sientan bien a gusto”.
Con esta inauguración, Santa Fe suma un espacio que combina innovación, infraestructura y apoyo al emprendimiento local, consolidándose como un referente para eventos de distintos tipos en la región.
