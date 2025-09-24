El Festival Guitarras del Mundo llega a Santa Fe con entrada libre y gratuita

Del 24 de septiembre al 5 de octubre se desarrollará la edición N° 31 del Festival Guitarras del Mundo, uno de los encuentros más importantes dedicados a este instrumento. Bajo la dirección artística del Maestro Juan Falú, la propuesta recorrerá 31 sedes en todo el país, con conciertos gratuitos y abiertos a toda la comunidad.
En Santa Fe capital, la cita será el 26 de septiembre a las 21 horas en la sede cultural de UPCN (Rivadavia y Tucumán). Allí se presentarán la artista local Florencia Schroeder, el guitarrista nacional Pablo Ucelli y el chileno Juan Antonio "Chicoria" Sánchez como representante internacional.
Doble sede
En este marco, Roberto Francucci, secretario de Cultura de UPCN, destacó la importancia de la continuidad del festival: “Es un orgullo de UPCN y de toda la organización, lo organiza la UPCN Nacional. Participamos con dos sedes en la provincia de Santa Fe, una en Rosario y una en la ciudad”.
El funcionario recordó que la provincia llegó a tener tres sedes, pero que en la actualidad se mantienen solo dos: “Históricamente Santa Fe tuvo tres sedes, con Cañada de Gómez también. Pero desde hace 4 o 5 años quedó reducido a Rosario y Santa Fe. Somos la única provincia que tiene dos sedes en el país”.
Resistencia cultural
El evento se sostiene gracias al esfuerzo de la organización frente a la falta de apoyo estatal. “Antes se hacía con el Ministerio de Cultura de la Nación. Entre las políticas que recortó el Gobierno Nacional, se quitó apoyo a todo este tipo de eventos. El Festival de Guitarras del Mundo es un acto de resistencia desde la cultura para sostener este festival que es hermoso”, expresó Francucci.
Tres décadas de tradición y resistencia cultural se celebran con cada acorde.
El secretario subrayó además que la modalidad gratuita es innegociable: “Es el día viernes 21 horas en nuestro salón cultural, abierto al público, siempre lo fue.Esa modalidad no se negocia, sigue siendo así”.
Un espacio para compartir
A lo largo de sus tres décadas, el festival reunió a guitarristas de múltiples nacionalidades. “Cada vez es más costoso traer artistas extranjeros, pero por este festival han pasado músicos de Noruega, Suecia y de todas partes del mundo. Hoy se hace más complicado, pero se mantiene la base: un artista internacional, uno nacional y uno local”, remarcó Francucci.
Santa Fe recibe a artistas locales, nacionales e internacionales en un mismo escenario.
Finalmente, invitó a la comunidad a sumarse: “Los esperamos a todos, el espectáculo es gratuito. Vienen a las 9, termina el show y se van a comer una pizza, a tomar una cerveza”.
