El viernes, con entrada libre

"Santa Fe suena con Fabio Zini": noche de guitarras y composiciones originales

Once destacados intérpretes realizarán este concierto en la sala de UPCN, a partir de creaciones del guitarrista santafesino radicado en Los Ángeles. En diálogo con El Litoral, Zini repasó la propuesta y sus otros proyectos como compositor.