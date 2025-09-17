"Santa Fe suena con Fabio Zini": noche de guitarras y composiciones originales
Once destacados intérpretes realizarán este concierto en la sala de UPCN, a partir de creaciones del guitarrista santafesino radicado en Los Ángeles. En diálogo con El Litoral, Zini repasó la propuesta y sus otros proyectos como compositor.
“Cuando dejé Santa Fe fue como intérprete; componía algunas cosas, pero en realidad no era un hacedor. Creo que Estados Unidos me elevó el aura, porque les gustan mucho las cosas originales”, cuenta Fabio. Foto: Gentileza del artista
El próximo 19 de septiembre, Santa Fe será escenario de un encuentro musical único: “Santa Fe suena con Fabio Zini”, un concierto que reunirá a 11 destacados guitarristas de la ciudad para rendir homenaje al talento de Fabio Zini, guitarrista y compositor santafesino radicado en Estados Unidos. La cita será a las 20.30 en la sala de UPCN Santa Fe (Rivadavia y Tucumán), con entrada gratuita y el apoyo de la institución.
La propuesta, ideada y coordinada por Lautaro Molinaro, tiene como eje la interpretación de obras compuestas por Zini, en un formato que celebra tanto su legado como la riqueza guitarrística local.
Los intérpretes y el repertorio
Cada uno de los guitarristas participantes aportará su impronta a las composiciones de Zini, recorriendo estilos y emociones diversas:
Pablo Ascúa: “Como un sueño”.
Osvaldo Lucero: “Zamba del Este”.
Mauro Bernardo De Giovanni Fernández: “Preludio para un amigo”.
León Collasius: “Intento de seducción”.
Leo Conti: “Una lágrima del tango”.
Rubén del Solar: “El viaje”.
Santiago Luna: “Vals Nº 1” y “Vals Nº 2”.
Sebastián Ríos: “Sweet Nº 1” y “La locura de mi guitarra”.
Alexis Vargas: “Abrazo de otoño”.
Lautaro Molinaro: “Preludio No.3”
Fabio Zini: “Malambo 2013” y “Che chamamé”.
Orquesta de guitarras: “Fading memories”.
Será un repertorio variado que pone en primer plano la sensibilidad y la creatividad de Zini, a través de la mirada y la ejecución de diferentes generaciones de guitarristas santafesinos. De esto habló el guitarrista con El Litoral, como así también de sus otros proyectos.
Entre amigos
-¿Cómo se armó esta movida?
-La idea original fue de Lautaro, en la época de la pandemia: lo hacíamos a nivel streaming; él me presentó unas obras, yo tenía algunas armadas ahí, y con algunos guitarristas. Ahora él dijo, “¿Por qué no lo hacemos real?”. “Bueno, si vos querés, contactá a algunos guitarristas”. Fue una gran sorpresa, porque yo pensaba que íbamos a ser tres, cuatro, pero terminamos siendo 11, como un equipo de fútbol. Y aparte 11 talentosos; hay muchos profesionales, como Ascúa, que es profesor de la Universidad; como también Osvaldo, que ha ganado el concurso de guitarra. Hay un nivel muy alto.
Le iba dando a Lautaro de a dos obras para que vayan eligiendo: “Yo hago esta, yo hago aquella” sin que sea una obligación. Siempre busco que el intérprete se encuentre favorable y positivo al realizar una obra mía, porque si no. no hay conexión, no hay emoción.
Al final escribí otra obra, que vamos a tocar las 11 guitarras juntas. Se va poniendo más interesante: creo que la próxima va con la orquesta sinfónica (risas). He escrito para cosas grandes, pero nunca había escrito algo para 11 guitarras.
Destaco la solidaridad y el ofrecimiento de las puertas abiertas de UPCN, estoy muy agradecido. También hubo mucha colaboración de Mauro (De Giovanni), porque realmente ha hecho un montón de cosas y siempre está sumando para el proyecto.
-¿Cómo es para vos volver a Santa Fe con tu música, después de tantos años de estar afuera, y de desarrollarte como artista y compositor en Estados Unidos?
-Cuando dejé Santa Fe fue como intérprete; componía algunas cosas, pero en realidad no era un hacedor. Creo que Estados Unidos me elevó el aura, porque les gustan mucho las cosas originales. Hice música para películas, para cuatro cortometrajes; eso es lo que me está dando el empujón para decidirme a seguir componiendo y hacer cosas cada vez más grandes.
No solamente el cine: el ambiente guitarrístico que hay allá es enorme, porque está Pepe Romero, todos los Romero, que son muy famosos en la guitarra clásica en el mundo. Y todos los guitarristas de Europa van a tocar ahí siempre. Hay todo un ambiente que favorece, como la época del tango acá en Argentina: en Buenos Aires estaban todos los tangueros, todas las orquestas: eso iba multiplicando la musa y el estímulo de cada persona.
Música e imagen
-¿Cómo es el desafío de componer para bandas sonoras?
-Pensaba (muchos piensan que es así, pero no lo es) que vos decís: “Ah, mirá, esta música puede andar en esta o en aquella imagen”. Componer para una banda sonora es como hacer un traje a medida para cualquier persona; porque es una emoción del momento, según la imagen.
Sí, puede haber una coincidencia, compongo algo antes y después lo sumo, se lo muestro al director. Pero se trabaja mucho con el director o con el supervisor: sale de las reuniones que hay con ellos, que es muy importante, inclusive si no haya si inclusive si todavía no he visto el clip, la película o lo que sea. Él te va a decir la emoción que necesita la música; porque a veces los compositores miran la película y hay varios puntos de “podemos ir para el norte, para el sur”. Pero yo creo que pasa por la charla.
Normalmente charlo un poco con el director de la película, como lo hice con estos cortometrajes; le digo: “¿Qué querés realmente?”. “¿Esta película que es? ¿Drama, comedia?”. Una vez que ubicamos eso él me empieza a decir, “No, bueno, me gustaría...” o a veces te da alguna referencia: “Me gustaría que hagas algo como John Williams, o como (Ennio) Morricone” o algún otro compositor.
Puedo llegar a componer cuatro o cinco motivos y se lo envío, y ahí elige. Después que él elija, “me encantó el número cuatro”, lo voy a empezar a trabajar, lo voy a empezar a orquestar: le voy a poner cuerdas, vientos, maderas.
La música también tiene se refiere no solamente a la temática sino también a dónde se filma. Porque si la película se filma acá, ¿qué música vamos a hacer? Tendríamos que apoyarlo un poco como “Evita”, que tiene fragmentos de tango y hay una onda tango, Es muy importante la locación.
-¿Qué otros proyectos tenés en curso?
-El mes que viene me van a estrenar cuatro obras como compositor: un guitarrista cordobés que se llama Gonzalo Antuña me encargó cuatro obras para cello y guitarra, y las van a estrenar en Alemania, en dos teatros. Es muy emocionante: Alemania tiene un tiene un índice musical muy alto.
De Santa Fe al mundo
Nacido en Santa Fe y formado como Licenciado en Educación Musical en la Universidad Nacional del Litoral, Fabio Zini ha construido una trayectoria internacional que combina la composición, la interpretación y la docencia. Desde 1996 reside en Estados Unidos, donde ha actuado en cruceros de lujo y en prestigiosos escenarios, además de dictar clases en la Universidad Internacional de Florida.
Su obra es amplia y diversa: incluye un Concierto para guitarra y orquesta, el libro y CD Los Diez Mandamientos de la Guitarra -donde presentó el innovador Sistema Zinistesia, la primera notación musical en color para guitarra en Estados Unidos y Canadá-, y álbumes como “El viaje” (2011), “The Ten Commandments Of The Guitar” (2013), “My Love is Tango” (2014) y “Z1 (Unspeakable)” (2022).
Reconocido por su virtuosismo y originalidad, Zini fue nominado al Grammy en 2007 en la categoría de Tango, y en 2017 la revista Classical Guitar Magazine publicó su interpretación de “Adiós Nonino” de Astor Piazzolla. En 2021, sus trabajos ingresaron a la Biblioteca Musical de UCLA, y en 2022 recibió la prestigiosa Beca Berklee Celebrity. Al año siguiente, obtuvo un certificado en Composición y Orquestación para Cine y Televisión en el Berklee College of Music de Boston.
Carismático en el escenario y apasionado en cada proyecto, Fabio Zini ha sabido proyectar desde Santa Fe al mundo una obra que combina raíces locales, innovación y un lenguaje universal.
