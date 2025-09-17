UPCN y CONICET impulsan un proyecto de investigación ambiental en Santa Fe
UPCN firmó un acuerdo de colaboración con el Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química
La Unión del Personal Civil de la Nación – Seccional Santa Fe (UPCN) firmó un acuerdo de colaboración con el Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC), perteneciente a laUniversidad Nacional del Litoral y al CONICET, para acompañar la presentación de un innovador proyecto de investigación en la Convocatoria PIETR 2025.
Este proyecto busca desarrollar nuevas soluciones para el tratamiento de aguas residuales y el aprovechamiento de residuos orgánicos, aplicando tecnologías basadas en procesos naturales como biofiltros con lombrices, humedales artificiales y sistemas de vermicompostaje.
Nuestro Club de Campo está ubicado en una zona sin red cloacal centralizada, y consideramos de gran interés estudiar alternativas ecológicas para el tratamiento de efluentes. Por eso, en el marco de esta iniciativa, aportaremos:
• Suministro de efluentes y residuos orgánicos para la investigación.
• Materiales para la construcción de un humedal artificial a escala piloto.
• Bomba portátil para el funcionamiento del sistema de prueba.
Con esta acción, UPCN reafirma su compromiso con el desarrollo de soluciones sostenibles, la innovación tecnológica y la mejora de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, contribuyendo a un futuro más saludable para toda la comunidad santafesina.
“Es una gran oportunidad para vincular la ciencia con las necesidades reales de nuestro territorio, generando conocimiento que impacte de manera positiva en la sociedad”, destacó el Secretario General de UPCN Santa Fe, Jorge E. Molina.
Por el INTEC (UNL- Conicet), están a cargo de este proyecto Cristina Zalazar, Investigador Principal, Eduardo Vidal, Magister y Personal de Apoyo Principal, Carolina Masin, Investigador Asistente y María Laura Fiasconaro, Investigador Adjunta.
