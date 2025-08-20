Reforma constitucional en Santa Fe

UPCN reclama que la Caja de Jubilaciones sea intransferible y bajo control provincial

El gremio de estatales expresó su postura frente al dictamen de la Comisión de Funcionamiento del Estado. Rechazan cualquier posibilidad de traspaso y piden que la Carta Magna garantice la administración provincial y el carácter solidario del sistema.