UPCN reclama que la Caja de Jubilaciones sea intransferible y bajo control provincial
El gremio de estatales expresó su postura frente al dictamen de la Comisión de Funcionamiento del Estado. Rechazan cualquier posibilidad de traspaso y piden que la Carta Magna garantice la administración provincial y el carácter solidario del sistema.
UPCN ratificó su postura en defensa de la Caja de Jubilaciones. Foto: Archivo El Litoral.
La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) difundió una declaración pública en la que ratifica su posición frente al debate constitucional en Santa Fe. El eje central es la defensa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, que —según remarcan— debe mantenerse bajo administración provincial, pública, de reparto solidario e indelegable.
“Los recursos deben ser intangibles, sin posibilidad de ser utilizados para otros fines”, señaló el gremio en el comunicado, en relación al reciente dictamen aprobado en la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana de la Convención Constituyente.
Valoración y advertencias
Desde la entidad valoraron que la redacción propuesta incorpore principios de sostenibilidad, transparencia y equidad distributiva, además de resguardar el patrimonio de la Caja. Sin embargo, advirtieron que “el texto no alcanza para asegurar, frente al riesgo latente de posibles modificaciones o transferencias desde instancias nacionales, que la administración de nuestra Caja quede en manos del Gobierno provincial”.
En ese sentido, UPCN exige que la nueva Constitución incorpore de manera explícita el carácter intransferible de la Caja y que se preserve su autonomía administrativa en la órbita provincial.
Defensa de los trabajadores
“Seguimos defendiendo el derecho de los trabajadores y jubilados santafesinos a un sistema previsional sustentable, sólido y provincial, sin injerencias ni condicionamientos del Gobierno Nacional”, remarcaron desde la organización gremial.
Con este pronunciamiento, UPCN suma su voz al debate en torno a la reforma constitucional y deja en claro que la Caja de Jubilaciones es uno de los temas que consideran centrales en el proceso.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.