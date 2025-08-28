Upcn celebró la decisión de determinar cómo “intransferible” la caja de jubilaciones

La Unión del Personal Civil de la Nación, Seccional Santa Fe, celebra un logro histórico en defensa de los trabajadores y jubilados provinciales: la nueva Constitución incorpora la cláusula que garantiza que la Caja de Jubilaciones permanecerá en la órbita de la Provincia, intransferible a la Nación y con plena autonomía administrativa.
La entidad gremial fue clara y sostuvo desde un principio su posición: la reforma de la Carta Magna debía incorporar explícitamente el carácter intransferible de la Caja de Jubilaciones, ya que esto da estabilidad, transparencia y asegura que los aportes de los trabajadores santafesinos se queden en Santa Fe.
El carácter intransferible de la Caja de Jubilaciones, asegura previsibilidad, defensa del sistema solidario y compromiso con las futuras generaciones.
Este logro que es gremial, es también un triunfo de todos los santafesinos. UPCN reafirma su compromiso de velar por los derechos previsionales y por la autonomía de la provincia.
