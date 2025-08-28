#HOY:

Upcn celebró la decisión de determinar cómo “intransferible” la caja de jubilaciones

La Caja de Jubilaciones seguirá bajo control provincial: un hito impulsado por UPCN que garantiza autonomía y defensa de los aportes.

La sede de UPCN en la ciudad de Santa Fe.
 17:13

La Unión del Personal Civil de la Nación, Seccional Santa Fe, celebra un logro histórico en defensa de los trabajadores y jubilados provinciales: la nueva Constitución incorpora la cláusula que garantiza que la Caja de Jubilaciones permanecerá en la órbita de la Provincia, intransferible a la Nación y con plena autonomía administrativa.

La entidad gremial fue clara y sostuvo desde un principio su posición: la reforma de la Carta Magna debía incorporar explícitamente el carácter intransferible de la Caja de Jubilaciones, ya que esto da estabilidad, transparencia y asegura que los aportes de los trabajadores santafesinos se queden en Santa Fe.

El carácter intransferible de la Caja de Jubilaciones, asegura previsibilidad, defensa del sistema solidario y compromiso con las futuras generaciones.

Este logro que es gremial, es también un triunfo de todos los santafesinos. UPCN reafirma su compromiso de velar por los derechos previsionales y por la autonomía de la provincia.

