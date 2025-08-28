La Redactora debate el dictamen sobre la Caja de Jubilaciones
El texto acordado por la mayoría de la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación ciudadana está ante las últimas posibilidades de ser modificado antes de que vote los convencionales. Mañana de cuartos intermedios.
Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe. Crédito: Mauricio Garín
Con fuertes presiones de una parte de la oposición justicialista que fue clave para que fuera aprobada la ley que declaró en 2024 la necesidad de la Reforma parcial, hoy la Convención vive el debate sobre la última posibilidad de modificar el dictamen sobre la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe, que había acordado internamente la mayoría con las firmas de Unidos para Cambiar Santa Fe y el Frente de la Esperanza.
Dos cuartos intermedios solicitados a las 10 y a las 11.30 por la comisión Redactora que revisa el despacho escrito por Funcionamiento del Estado y Participación Democrática discute bastante más que correcciones formales al texto.
Los gremios, el justicialismo en pleno y una buena parte de la propia coalición de gobierno piensan que la palabra “instransferible” u otra que aporte la misma condición debería blindar al organismo previsional en la Constitución de Santa Fe frente a la chance de que se piense en su transferencia al Estado Nacional, como ocurrió con la mayoría de la provincias en la década del ‘90.
El dictamen de mayoría sostiene que la Caja suma al actual texto constitucional definiciones de fuerte contenido progresista y, al mismo tiempo, cuida que no haya déficit fiscal.
“La Provincia organiza un sistema de seguridad social con carácter integral e irrenunciable, basado en los principios de solidaridad, equidad distributiva, accesibilidad, sostenibilidad y transparencia, destinado a la protección de las personas ante contingencias, conforme las leyes que lo reglamenten”.
La Comisión Redactora comenzó con su misión en la convención.
Luego aclara, “que el sistema previsional de los agentes públicos del Estado provincial se financia mediante un mecanismo de reparto solidario de carácter público e indelegable. La administración está a cargo de un órgano específico. Se tenderá a la sustentabilidad del sistema a través de acciones progresivas, equitativas y razonables”.
Por último, cuida los aportes al indicar que “los recursos que integran el patrimonio de las cajas previsionales son intangibles y no pueden destinarse a otros fines”.
