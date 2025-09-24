La moda local pisó fuerte en el arranque de la Santa Fe Fashion Week
El debut del icónico evento deslumbró con propuestas Primavera-Verano de en su mayoría marcas locales, destacando la versatilidad y creatividad de diseñadores emergentes. Este miércoles y jueves continúa las luces y pasarela.
La primera jornada de la SFFW se realizó este martes con gran convocatoria. Crédito: Manuel Fabatía
En una noche vibrante y llena de estilo, el hall de la Estación Belgrano se vistió de gala para dar inicio a la primera edición de la Santa Fe Fashion Week (SFFW). El evento, que comenzó este martes a las 17 horas, congregó a un público fashionista que, fiel a la cita, se acercó para descubrir las propuestas Primavera-Verano de destacadas marcas locales.
Previo al comienzo, Micaela Antoniazzi, una de las organizadoras dio la bienvenida y le cedió la palabra a Luciana Ceresola, secretaria de Cultura de la ciudad quien extendió los saludos del intendente Poletti, ya que no pudo asistir al evento. Seguidamente, la funcionaria dijo que para el municipio "es una gran alegría contar con este evento" y que esperan que "sea el primero de muchos".
Con luces, flashes, música y una pasarela que iba de punta a punta del hall de la Estación Belgrano, el desfile arrancó puntualmente a las 18, presentando una curada selección de talentos que marcaron el pulso de la moda en la región.
Mónica Maldonado, Primavera-Verano 25-26. Crédito: Manuel Fabatía
Mónica Maldonado: un desfile para “Apasionadas”
El show de apertura estuvo a cargo de la diseñadora de alta costura Mónica Maldonado, quien presentó su colección “Apasionadas” con el objetivo de "resaltar la belleza de la mujer". Maldonado, que lleva años en el rubro, mostró una propuesta versátil con una variada paleta de colores, muchos tipos de telas, géneros y distintas texturas.
Mónica Maldonado, Primavera-Verano 25-26. Crédito: Manuel Fabatía
En diálogo con este medio, la diseñadora de novias expresó la emoción de ver su trabajo en la pasarela, destacando la variedad de colores en sus diseños. "La alta costura te permite volar un poco más, sin seguir de forma tan marcada las tendencias", afirmó. Además, aconsejó a los diseñadores emergentes que "se animen y que sigan apostando al mercado nacional".
Lepont, Primavera-Verano 25-26. Crédito: Manuel Fabatía
Lepont, la originalidad como estandarte
A continuación, la marca Lepont, de la mano de Angelina, deslumbró con una colección inspirada en la moda internacional. La diseñadora, oriunda de Nelson, expresó su gratitud por la oportunidad: “Es la primera vez que nos presentamos en un desfile, y más en uno tan importante como este”.
Lepont, Primavera-Verano 25-26. Crédito: Manuel Fabatía
Con respecto a la esencia de la marca, la diseñadora apuesta por lo original: "Soy mucho de jugármela, hacer cosas fuera de lo común y la verdad es que la mayoría de las veces sale bien".
La diseñadora destacó el valor de estos eventos para los emprendedores textiles, especialmente en un momento "el sector está en un momento difícil". Su consejo para quienes dudan en emprender es "que apuesten, que le pongan el corazón, su impronta y que le den para adelante".
Pippa, Primavera-Verano 25-26. Crédito: Manuel Fabatía
Pippa, la indumentaria como identidad
El turno de Pippa llegó con su propuesta minimalista y bohemia, un reflejo de la esencia de su diseñadora, Pía. La marca, que nació hace dos años, se inspira en "lo esencial, en las telas nobles, colores claros y neutros que evocan la tierra, la calma".
Pía, creadora de Pippa, la propuesta minimalista y bohemia para Santa Fe.
Para Pía, la indumentaria es "la identidad de una persona". La diseñadora, sorprendida por la gran concurrencia, manifestó su alegría de que en Santa Fe "se empiece a hacer esto y que haya tanta gente que comparta este gusto por el diseño y por la moda".
Pippa, Primavera-Verano 25-26. Crédito: Manuel Fabatía
“Qué embole encajar”, el contundente lema de Bailemos Más
Con un estilo que fusiona lo latino con el brillo, la marca Bailemos Más presentó una colección inspirada en las curvas. Su creadora, Constanza Lerman, explicó que el lema de la colección es “Qué embole encajar” porque, para ellas, "más es más".
Contanza Lerman junto a sus modelos en el cierre del desfile de Bailemos Más. Crédito: Manuel Fabatía
En un momento en el que la inclusión es clave en la industria, Lerman enfatizó su compromiso: "Es un desafío, pero estamos en constante evolución. Hoy quisimos traer a la pasarela esa diversidad, por eso elegí a mis modelos".
Lerman fue la única de la jornada en presentar prendas masculinas. Crédito: Manuel Fabatía
La particularidad de la pasada de esta marca santafesina, es que contó con una intervención performática donde una de las modelos/bailarinas surgió del público -parecía una espectadora más- y mientras bailaba salsa mostró una llamativa bikini roja con uno de los pareos tejidos y bordados que resaltaron en esta colección.
El recurso escénico, inesperado y fresco, rompió con la estructura tradicional de la pasarela y generó un clima de complicidad entre quienes estaban presentes, ya que la acción parecía improvisada, aunque estaba cuidadosamente ensayada para sorprender. El público, no tardó en sacar sus celulares para documentar lo que estaban viendo.
La intervención que llamó la atención del público. Crédito: Manuel Fabatía
Esta fusión entre desfile y performance reforzó el espíritu lúdico de la propuesta y acentuó la idea de que la moda también puede vivirse como una experiencia artística, capaz de emocionar y divertir al mismo tiempo.
Adriana Constantini, la trayectoria que cerró la noche
El cierre estelar de la noche estuvo a cargo de la icónica Adriana Constantini, quien presentó un resumen de su colección “40 años juntos”, lanzada en Buenos Aires. Con 40 años de trayectoria en la industria, Constantini se mostró feliz por la iniciativa santafesina y aseguró que “esto va para largo”.
Adriana Constantini Primavera-Verano 25-26. Crédito: Manuel Fabatía
Por su parte, Andrea, quien tiene la franquicia de la marca en la ciudad destacó qué es lo que buscan las santafesinas: comodidad y estilo."Vestir Adriana Constantini es estar elegante, moderna y cómoda a la vez. Son prendas versátiles, que podés usar para trabajar de día y, cambiando accesorios y calzado, llegar a la noche a un cóctel”, dijo Andrea.
Adriana Constantini presente en SFFW. Crédito: Manuel Fabatía
Por último, Constantini no dejó de inspirar a aquellos que sueñan con seguir sus pasos y dedicarse al diseño textil. Su mensaje a los diseñadores emergentes es claro: "Requiere dedicación absoluta y mucha lucha, porque en este país hay que ponerle garra, fe y pasión".
Adriana Constantini Primavera-Verano 25-26. Crédito: Manuel Fabatía
Balance positivo y un futuro prometedor
La primera jornada de la Santa Fe Fashion Week dejó un balance sumamente positivo. Los diseñadores locales tuvieron la oportunidad de mostrar su talento en una plataforma de primer nivel, mientras que el público santafesino demostró su pasión por el diseño y la moda.
El éxito de la convocatoria y la calidad de las propuestas auguran un futuro prometedor para este evento, que se espera se convierta en una cita obligada de cada temporada.
Continúa la SFFW
El Santa Fe Fashion Week se extenderá durante el miércoles 24 y jueves 25 de septiembre de 18 a 20:30 con la siguiente programación:
24 de septiembre
Daniela Mercanti
Felipa
Rebe
Nítida
Somos RITVO
25 de septiembre
Bonjour Petit
Las chinis
Las Grilli
Proyecto Ay
Francisco Ayala
